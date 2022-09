Sorry mensen, maar een rommelig bureau is dus écht niet goed voor je (en zo hou je het opgeruimd!)

Sorry sloddervossen, maar het is veel beter om je bureau netjes te houden.

Rommelig bureau

“Creatieve geesten hebben nou eenmaal een rommelig bureau”, wordt er vaak gezegd. Toch bewijzen verschillende onderzoeken dat rommel vooral stress veroorzaakt. Volgens gedragspsycholoog Chantal van der Leest houden je hersenen juist van orde en structuur. “Alles wat de aandacht trekt, kost mentale energie”, schrijft ze in een stuk voor het AD.

Doorzettingsvermogen

Die stress veroorzaakt vervolgens weer rommel, want door spanning kun je volgens Van der Leest minder goed beslissen en bewaar je alles wat mogelijk nog ooit handig is. Uit onderzoek van de Temple University blijkt zelfs dat je doorzettingsvermogen lijdt onder chaos en rommel. Zo’n clean desk policy is dus zo gek nog niet.

5S-methode

Vind je het lastig om je bureau netjes te houden? Dan kun je gebruikmaken van de zogenoemde 5S-methode. Dit staat voor Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Steunen. De betekenis van de vijf stappen lees je hieronder.

Scheiden Kijk naar de spullen op je bureau en vraag jezelf af wat je wilt laten staan, wat je wilt opbergen en wat je weg wilt doen. Zo maak je een onderscheid in wat noodzakelijk en wat overbodig is.

Schikken Categoriseer de spullen en geef ze een vaste plek. Leg je notitieboek en agenda naast de computer en je pennen en post-it’s in de la. Zo blijft je bureau netjes en vind je makkelijker je spullen terug. Win-win.

Schoonmaken Maak aan het einde van de dag altijd even je werkplek en materialen schoon. Kleine moeite, groot resultaat.

Standaardiseren Leer jezelf aan om de opgeruimde spullen op één plek te houden. Het is dus niet de bedoeling dat die pennen over twee weken weer op je bureau liggen. Leg voor jezelf vast wat er voor een opgeruimd bureau gedaan moet worden, hoe vaak en wanneer.

Steunen De laatste stap staat voor het in stand houden van de stappen. Eigenlijk wil je dat de 5S-methode een vaste routine wordt.

Tips van Marie Kondo

