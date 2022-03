Het plankje in de douche is vaak niet groot genoeg voor de producten die alle gezinsleden onder de douche gebruiken. Het resultaat: overal in de douche staan shampooflessen. Een rommelig geheel dat de rust in de badkamer doet verdwijnen.

Allemaal dezelfde flessen

De badkamer in plaats van een onrustige, een luxe uitstraling geven? Vervang al die verschillende shampooflessen voor dezelfde (glazen) flessen met een pompje en bevestig deze aan de wand. Hier zijn houders voor verkrijgbaar die je op de wand kunt plakken zodat je niet met een boormachine aan de slag hoeft te gaan.

Makkelijker schoonmaken

Je bespaart zo niet alleen ruimte, het ziet er ook nog eens uit alsof je in de badkamer van een hotelkamer staat. En het is veel makkelijker schoon te houden. Eventueel kun je ook nog waterproof labels printen voor op de flessen om het af te maken:

Bron: Apartmenttherapy.com