Strijken of stomen: wat is beter voor je kleding?

We zullen maar meteen met de deur in huis vallen: voor het behoud van de kwaliteit van je kleding kun je het beste kiezen voor stomen.

Voordelen van stomen

Hiermee maak je namelijk geen direct contact met het oppervlak van je kledingstuk, waardoor de kwaliteit van het materiaal langer behouden blijft. Bovendien heft stoom de vezels van het stof op, waardoor deze weer vol worden. Hoe dat werkt? Het textiel neemt de stoom en kleine waterdeeltjes op, waardoor de vezels in de stof opzwellen en kreukels verdwijnen.

Zó stoom je je kleding thuis zelf

Gelukkig hoef je je kleding niet naar de stomerij te brengen of een dure stomer aan te schaffen. Je kunt je kledingstukken eenvoudig zelf stomen met een ouderwetse fluitketel. Hoe het werkt? Zodra het water begint te koken houd je het kledingstuk met de vouw in de stoom. Hou het kledingstuk op minimaal 20 centimeter afstand van de ketel en bescherm je armen en handen tegen de hete stoom. Ook de föhn als stomer, of de badkamer als stoomcabine, zijn makkelijke manieren om zelf te stomen.

En ook met déze handige tips krijg jij je kleding zonder strijkijzer kreukvrij.

Nadeel van stomen

Er kleeft helaas ook een nadeel aan stomen. Bij hardnekkige kreukels is deze methode minder effectief dan het strijkijzer. Dan toch maar af en toe strijken? Dankzij dít trucje ben je daarmee voortaan overigens twee keer zo snel klaar.

Je bed ziet er het mooist uit als het is opgemaakt met een schoon, glad laken. In onderstaande video zie je hoe je de kreukels makkelijk uit die grote lap stof krijgt.

Bron: Steamers.nl