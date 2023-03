Tijd om te relaxen! Zó maak je thuis een mini-spa

Als je veel aan je hoofd hebt, kan het heerlijk zijn om even te relaxen door een uurtje in bad te liggen. Een mini-spa avondje kan veel goed doen. Met deze tips ben je in no-time helemaal zen:

Mobiel weg

Leg als eerst je telefoon weg. Even geen werkmails, nieuwsberichten of appjes. Anders kun je je nooit helemaal ontspannen. Het beste kun je ’m dus in een andere kamer leggen, zodat je het komend uur (of uren) niet gestoord kunt worden.

Creëer rust

Zorg dat je badkamer er rustig en relaxt uitziet, anders voelt het nog steeds niet echt als een mini-spa. Zorg dus dat de was is opgeruimd en dat je nergens door wordt afgeleid.

Hang je badjas alvast aan een haakje, gooi een bruisbal of wat badolie in bad en zet de douchegel, bodyscrub, shampoo, haarmasker, gezichtsmasker en bodylotion alvast klaar.

Dim het licht, steek een paar geurkaarsen aan, zet een kop thee of pak een glas wijn en leg eventueel een mooi boek klaar.

Lekker badderen

Zet nog even een lekker muziekje op (panfluit werkt altijd) en smeer een fijn maskertje op je gezicht en breng een haarmasker aan.

Ga nu lekker in bad. Geniet van de rust en warmte, en probeer te relaxen. Doe even lekker je ogen dicht. Vind je dat niet prettig? Dan kun je altijd voor kiezen om in een mooi boek te duiken.

Geen bad? Neem dan bijvoorbeeld een lekker voetenbadje. En anders kun je het badderen overslaan en doorgaan met de volgende stap.

Huid verwennen

Voel je je helemaal zen en ben je goed tot rust gekomen? Dan kun je je nu je gezicht en haren spoelen. Daarna was je je haar met shampoo en conditioner en je lichaam met douchegel en daarna een scrub. Spoel alles goed af en droog je af. Voor de final touch smeer je je hele lichaam in met bodylotion of bodycrème. Sla je badjas om je heen en ga lekker de hele avond ontspannen op de bank liggen. Wist je dat ’s avonds een warm bad nemen voor een goede nachtrust zorgt?