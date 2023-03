Tips voor het schoonmaken van de televisie (want dat moet echt af en toe)

Allereerst is het belangrijk dat de televisie uitstaat en goed is afgekoeld. Anders droogt het water op het scherm te snel op en kunnen er wittige watervlekken op het scherm achterblijven.

Microvezeldoekje

De tv uit en afgekoeld? Dan kun je met een licht vochtig microvezeldoekje stof en vingerafdrukken van het scherm verwijderen. Gebruik altijd een microvezeldoekje, want keuken-, toiletpapier en tissues zijn niet zacht genoeg om je scherm mee af te vegen. Het doekje mag niet te nat zijn, want er mag geen water in de randen van de televisie druppelen. Zorg ervoor dat je niet te hard drukt, maar zachtjes over het scherm wrijft.

Spray

Je kunt beter geen Glassex gebruiken om het scherm schoon te maken, maar er zijn wel speciale sprays die je kunt gebruiken. Hierover schrijft de Consumentenbond: “Sommige merken adviseren hun spray direct op het scherm te spuiten en dan uit te vegen. Dit raden we zeer af, omdat er geen vocht tussen het tv-scherm en de omranding mag komen. Maak dus altijd het doekje vochtig en spuit niet rechtstreeks op het scherm.”

Geen citroen

Vermijd verder producten met alcohol, aceton of ammoniak. Dit is te agressief voor je tv-scherm. Hetzelfde geldt voor producten met een heftige citrusgeur. Citroen is zo zuur dat het schade aan je tv kan toebrengen.

Bron: Consumentenbond, Radar.