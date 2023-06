Trend: een vleugje mauve in je interieur

Een vleugje paars, iets oudroze en wat grijs ertussenin. Mauve is een veelzijdige tint die daardoor niet alleen als basiskleur, maar ook als accent inzetbaar is. Wil je weten welke combinaties het beste met elkaar werken? Met deze tips & tricks krijg je een warm en gezellig interieur.

Warme cocon

Mauve op de muur? Kijk dan goed naar de lichtinval. Weinig tot geen ramen in de ruimte zorgen ervoor dat mauve donker gaat ogen. Genoeg lichtinval? Kies dan voor een donkere variant, verf het plafond in dezelfde tint en er ontstaat een geborgen gevoel. Hoe dieper de tint, hoe knusser het effect. Dan kunnen lichte kleuraccenten er mooi uitspringen voor een fris resultaat. Weinig lichtinval? Kies dan voor een lichtere mauve. Tip: test de verf altijd eerst in de ruimte door een klein stuk muur te verven. Je ziet direct hoe het licht in de ruimte effect heeft op de kleur, maar ook of het matcht met de rest van het interieur.

More is more

Al laat je tien tinten mauve terugkomen in meubels, accessoires en de muren, een basis met verschillende schakeringen van één kleur straalt alsnog rust uit. Zo kun je spelen met donkere en lichte tinten in dezelfde kleurenfamilie. Verf bijvoorbeeld de onderkant van de muur een donkerdere kleur paars, zoals aubergine, en laat de kleur overlopen in mauve voor een mysterieus effect.

Mauve combineren

In mauve zit paars verscholen, waardoor het goed combineert met alle paarstinten. Ton sur ton blijft het sereen. Liever wat uitbundiger? Kies een paar vrolijke roze of turkooizen accenten. Behoefte aan een romantische look? Combineer mauve met meubels en vloeren in een lichte, zachte kleur. Voeg er fluweel en taupe aan toe, in de vorm van gordijnen, eetkamerstoelen of banken, voor een warm en vrouwelijk resultaat. Wil je juist een stoer effect? Kies dan voor materialen als staal, beton en donkere houten meubels. Liever een klassieke twist? Struin kringloopwinkels af voor een antieke vakkenkast of eettafel en style het af met goudkleurige accessoires als spiegels, lijsten, kandelaren of verlichting.

Zachte vormen

Niet alleen de kleur zorgt voor een zachte sfeer in huis, dat doen de rondingen, stoffen en matte krijtverf ook. Laat organische en ronde vormen stapsgewijs terugkomen in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld in een vloerkleed, dressoir of kruk. Mauve is een tint die je veel terugziet in de interieuraankleding, zoals fluweel in plaids, gordijnen en kussens. Combineer met ronde vormen voor een extra soft touch.

Subtiele accenten

Mauve matcht bij iedere woonstijl, maar niet alles hoeft gelijk op de schop. Begin eerst met mauve accenten om alvast aan de tint te wennen. Het zijn kleine gebaren die het verschil maken. Denk bijvoorbeeld aan kaarsen, kandelaren, vazen of kussens om je huis wat kleur te geven.

Tekst Christianna Kazantzis / Styling Moniek Visser / Fotografie Peggy Janssen