Vaker dan je denkt: zó vaak moet je je bankstel schoonmaken

Het is waarschijnlijk wat vaker dan je denkt...

Schoonmaakroutine

De kans is groot dat je wekelijks in de weer gaat met je stofzuiger, poetsdoekjes en ander geschut om je huis op te frissen. Het is een vaste routine om de vensterbanken af te nemen, het vloerkleed te stofzuigen en de badkamer weer te laten blinken. Ook je beddengoed gooi je geregeld in de wasmachine. Maar de kans is groot dat je het schoonmaken van de bank niet in je schoonmaakroutine meeneemt.

Maandelijks klusje

Toch is dat belangrijk, gezien het feit dat je er veel tijd op doorbrengt. Het is dus een ideale verzamelplaats voor kruimels, stof en zelfs (ja, echt) huidschilfers en andere lichaamsstoffen. Volgens WebMD is het dan ook aan te raden om je bank minimaal eens per maand schoon te maken.

Zó maak je de bank schoon

Dit kan gewoon met de stofzuiger gebeuren. Vergeet tijdens het schoonmaken echter niet om alle kussens van de bank te halen, zodat je alle naden en hoekjes niet overslaat. Want juist daar hoopt veel viezigheid zich op. De kussenhoezen van sommige banken kunnen gewoon in de wasmachine gewassen worden.

Stomen

Maak je een vlek? Dan is het natuurlijk wel belangrijk om deze direct te verwijderen, want anders trekken ze in de stof het wordt het verwijderen ervan een lastigere klus. Hardnekkige vlekken kun je eruit laten stomen. Een stoombeurt eens per jaar is sowieso raadzaam, want dit kan de levensduur en het zitcomfort van je bank verlengen.

Lekker kroelen op de bank met je kat is natuurlijk heerlijk. Maar wat als je kat je dure bankstel als krabpaal gebruikt? Dierendokter Martijntje vertelt hoe je dit ongewenste gedrag (vriendelijk!) afleert.

Bron: Margriet, WebMD