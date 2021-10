Van botanisch tot pastel: dít zijn de kersttrends van 2021

Ga je voor botanisch of toch voor pastel?

Hoogtepuntje van de decembermaand

Het optuigen van de kerstboom is misschien wel het hoogtepuntje van de kerstperiode. Natuurijk is het gezellig samenzijn met dierbaren en het lekkere eten minstens zo fijn, maar het gezellig maken van het huis sta bij velen hoog op het lijstje met favoriete dingen van de decembermaand.

Dé kersttrends van 2021

Toch is het kiezen wel de kleur van de boom ieder jaar weer een uitdaging. Want er is zóveel leuks te bemachtigen! Daarom hebben we Intratruin geraadpleegd, en de mooiste kersttrends van dit jaar voor je op een rijtje gezet.

Zachte knusheid

Deze kersttrend staat volledig in het teken van knusheid. Denk hierbij aan zachte materialen en natuurlijke stoffen. De kleuren die bij dit thema passen zijn zacht en pastel, variërend van zachte nude tinten met af en toe een hint van lila voor de waaghalzen.

Botanisch en harmonieus

Meer fan van de traditionelere kerstkleuren, en mag het wel wat groener? Dan is de botanische kersttrend ideaal voor jouw huis. Bij deze trend staat de natuur voorop, en spelen landelijke accessoires een grote rol. En, zoals de naam al doet vermoeden, mag er lekker veel groen in terugkomen.

Romantiek

Liefhebbers van klassieke stijlen kunnen hun hart ophalen met de kersttrend ‘Romantiek’, waarbij er een knipoog wordt gegeven naar de romantiek van het oude Rome. Denk hierbij aan glazen en witte ornamenten met een moderne, glimmende en zachtroze twist. Je kunt het zo subtiel of groots aanpakken als je zelf wit, maar een witte look past erg goed bij deze trend.

Vuur en ijs

Ook de echte originele kerstkleuren zijn anno 2021 nog altijd niet weg te denken uit onze woonkamers met kerst. Want ook dit jaar staan dé kleuren rood en groen gecombineerd met goud weer in het lijstje kersttrends. Ideaal als je geen zin hebt om diep in de buidel te tasten, want een paar rode kerstballen heb je waarschijnlijk wel op zolder liggen.

Er zijn veel manieren om het kerstgevoel in huis te krijgen. Een boom vol lampjes, een gedekte tafel vol heerlijk eten, cadeaus onder de boom... En ook die typische kerstgeur mag natuurlijk niet ontbreken. Zó zorg je daarvoor.

Bron: Intratruin