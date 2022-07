Het motto? More is more.

Pippi Langkous-huis

Bij cluttercore is er geen ruimte voor een strak design met zwarte stalen deuren, visgraatvloeren, opgeruimde kasten à la Marie Kondo of Feng Shui. Bij cluttercore draait het om een georganiseerde chaos waar je mag zien dat er echt wordt geleefd. Denk aan een Pippi Langkous-huis vol bonte kleuren, muren die zijn bezaaid met tweedehands schilderijtjes en lekker veel kussens en vazen die niet met elkaar matchen.

Cluttercore

Het leuke aan cluttercore is niet alleen dat je zoveel (geur)kaarsen en theemokken kunt kopen als je wilt. Bij deze woontrend zegt je interieur veel over je persoonlijkheid en smaak, omdat je er alles in kan laten terugkomen zonder dat je hoeft te twijfelen of het wel matcht. De grootste uitdaging is om de boel enigszins te organiseren, zodat je het schoon kunt houden. Want een huis vol stof en viezigheid is natuurlijk géén trend.

Inspiratie nodig? Deze interieurs ademen cluttercore:

Bron: Nouveau