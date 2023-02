Vermijd déze 3 fouten bij het zemen van je ramen

1. Je droogt de ramen niet goed

Zélfs als je alles op de juiste manier hebt gedaan, kun je het alsnog verpesten als je de ramen naderhand niet goed droogt. Als je ze namelijk niet goed ‘afdroogt’, blijven er alsnog strepen achter. En deze zijn vooral goed te zien als de zon erop schijnt. Zorg er daarom voor dat je een trekker gebruikt en maak deze tussendoor elke keer even droog met een schone doek of zeem. Wrijf voor de zekerheid na het zemen nog even na met een prop krantenpapier.

2. Je kiest een zonnige dag uit

Ramen zemen doe je natuurlijk op het liefst op een zonnige dag, aangezien je de buitenkant ook moet doen. Daarnaast is het ook nog eens zo dat het op een zonnige dag extra opvalt als je ramen vies zijn, dus grote kans dat je dan besluit om ze schoon te maken. Toch is dit niet verstandig. De zon warmt het water namelijk sneller op, waardoor er een laagje opgedroogd zeep op je ramen achterblijft. Het resultaat is een vettige waas en dat wil je natuurlijk niet. Probeer de ramen dus altijd te zemen op een bewolkte dag.

3. Je gebruikt de verkeerde producten

In de supermarkt zijn genoeg schoonmaakproducten voor ramen te koop waar je thuis een lekker sopje van kunt maken. Toch geven die niet per se het beste resultaat. Dit soort schoonmaakproducten schuimt vaak een beetje en laat daardoor strepen achter op je ramen. Gebruik een scheut azijn met warm water en maak hier je eigen ‘sopje’ van. Dit geeft het mooiste resultaat.

Bron: Max Vandaag