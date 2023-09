Vieze tuinkussens? Zo krijg je ze in een handomdraai weer schoon

We zetten een aantal tips voor je op een rijtje.

Tuinkussens schoonmaken

Na een voorjaarsschoonmaak in huis is het tijd om de buitenruimte onder handen te nemen. Misschien heb je het onkruid al weggehaald, het gras gemaaid en nieuwe bloemen geplant. Hoog tijd voor het klusje dat je misschien liever uitstelt: de tuinkussens schoonmaken. Dat kun je als volgt aanpakken.

Wasmachine

Bekijk allereerst het label van de tuinkussens. Als je daarop kunt aflezen dat de kussens in de wasmachine kunnen, heb je ‘geluk’. Zo krijg je ze natuurlijk gemakkelijker schoon. Of jouw tuinkussens een schoonmaakbeurt in de wasmachine overleven, ligt aan het soort kussen. Afritsbare hoezen was je eenvoudig op 30 graden. Wel even opletten als kussens een waterafstotende laag hebben of van acryl, polyester of vinyl zijn gemaakt. Deze kussens kan je beter met de hand wassen.

Laatste tip: tuinkussens kun je beter niet drogen in de zon of in de droger. Leg ze liever plat op een plek in de schaduw, of binnen, om te drogen.

Met de hand wassen

Zijn jouw tuinkussens niet geschikt voor de wasmachine of neem je liever het risico niet? Dan kun je ze prima met de hand reinigen. Begin allereerst met een droge doek of zachte borstel om het kussen schoon te maken. Gebruik voor tuinkussens van acryl een sopje van water en een zacht afwasmiddel. Met een spons kun je vervolgens de stof behandelen.

Gebruik bij polyester en vinyl een plastic borstel om vlekken te verwijderen. Hardnekkige vlekken of een grondige reiniging doe je door de kussens te wassen in een lauwwarm bad. Laat de kussens aan de lucht (maar niet in de zon) drogen.

Schimmel

Heb je schimmel in de tuinkussens? Maak je dan geen zorgen, het betekent niet direct dat je de kussens moet weggooien. Hebben de kussens een rits? Dan is het antwoord simpel: was de hoezen in de wasmachine om de schimmelvlekken te laten verdwijnen. Daarvóór moet je nog wel een extra stap nemen: maak een sopje van Biotex en laat de kussenslopen daarin een nachtje intrekken. Was de hoezen vervolgens op 40 graden in de wasmachine en de kussens zullen er al een stuk frisser (of zelfs weer helemaal schoon) uitkomen.

Hebben de tuinkussens geen rits? Dan verwijder je schimmel op de tuinkussens door een papje te maken van Biotex. Smeer dit op de vlekken en leg daar een natte handdoek op. Zo kan het goed intrekken. Verdwijnt de schimmel? Neem de kussenhoes dan met een schone, vochtige doek af en laat de kussens drogen in de zon.

Hardnekkige vlekken

Zijn de vlekken hardnekkiger? Dan zou je nog kunnen proberen of het lukt met een mengsel met karnemelk. Om de ‘weervlekken’ uit de tuinkussens te verwijderen meng je een liter (of naar verhouding) karnemelk met zes eetlepels zout, een eetlepel azijn en een eetlepel waterstofperoxide (verkrijgbaar bij de drogist). Laat ook deze slopen een nacht weken en was vervolgens zoals hierboven beschreven. Test eerst op een onzichtbaar stukje van de sloop of dit mengsel de stof niet beschadigt.

Tuinkussens onderhouden

Om zo lang mogelijk van je tuinkussens te genieten, kun je tussen de wasbeurten door de volgende dingen doen om de levensduur te verlengen.

Bekijk altijd eerst het waslabel voor je de tuinkussens met producten behandelt.

Gebruik een impregneerspray om de kussens te beschermen tegen vuil en water.

Berg de kussens ‘s avonds op een droge plek op.

Laat tuinkussens liever niet in de regen liggen, ook niet als ze een waterafstotende werking hebben.

Droog natte tuinkussens niet in de zon om verkleuring te voorkomen.

Wees voorzichtig met zonnebrandcrème en zweet om vlekken te voorkomen.

Bron: Tuinkussen store, Roomed