Volgens onderzoek doen zonnepanelen het beter bij dít weer dan bij volle zon

Hoewel zonnepanelen een flinke investering zijn, zie je dit bedrag door eigen groene stroom op te wekken al snel terug in een lagere energierekening. Veel mensen denken dat ze vooral voordeel opleveren tijdens zonnige dagen, maar dat blijkt een misverstand.

Rendement zonnepanelen

Zonnepanelen leveren volgens Wageningen University and Research namelijk het meeste rendement op wanneer er stapelwolken in de lucht hangen. Wanneer alle omstandigheden juist zijn, kan het om 22 procent meer rendement gaan dan tijdens een dag met volle zon. De reden daarachter? Wolken reflecteren licht, waardoor er meer kan worden opgenomen, maar ook de lagere temperaturen bij bewolking zijn positief voor de werking van je zonnepanelen. Dit komt doordat wolken de temperatuur van panelen doet dalen waardoor het paneel weer beter werkt.

Dat laatste was al langer bekend, maar dat bewolking beter werkt voor zonnepanelen, is nieuw. De WUR is zelf echter niet verbaasd over de uitkomst: het is eigenlijk heel logisch dat wolken de zon reflecteren en zonnepanelen als resultaat daarvan meer kunnen opnemen.

Zonnepanelen schoonmaken

Ook het schoonmaken van je zonnepanelen is belangrijk om het rendement zo hoog mogelijk te houden en de levensduur te verlengen. In dit artikel vertellen we je precies hoe je dat doet.

Duurzaamheid zit ’m niet alleen in het opwekken van groene stroom, maar ook in het verlagen van je plasticgebruik. Deze tip helpt je daarbij.

Bron: Wageningen University and Research