Waarom je altijd kattengrit in huis wilt hebben (ook als je geen kat hebt)

Vieze geurtjes uit de prullenbak verwijderen? Autoramen die altijd beslaan? Stinkende sneakers weer fris laten ruiken? Kattenbakgrit is hét geheime ingrediënt om dit alles op te lossen.

Dat kattengrit absorberend werkt, is vrij logisch: daarom doen katten er immers hun behoefte op. Dankzij deze werking kan de vulling echter op nog veel meer handige manieren gebruikt worden.

Kattenbakvulling in de prullenbak

Een laagje onderin je vuilnisbak leggen, is er daar één van. Door de absorberende werking worden vieze geurtjes opgenomen en stinkt je prullenbak niet meer zo erg wanneer je ‘m opent. Je kunt er ook voor kiezen om de korrels direct in de vuilniszak te plaatsen.

Kattengrit tegen stinkende sneakers

Waar prullenbakken vaak stinken door etensresten, hebben vieze geurtjes in sneakers een heel andere oorzaak. Gelukkig kan ook die geur gemaskeerd worden met kattenbakvulling. Om de dag erna geen verdwaalde korrels tegen te komen tijdens het lopen, stop je de vulling het beste in een dunne oude sok voordat je het in je schoen plaatst.

De oplossing tegen beslagen autoramen

Opnieuw komt de absorberende werking van kattengrit om de hoek kijken. Vul je een oude sok namelijk met deze korrels en leg je de sok vervolgens op het dashboard van de auto? Dan heb je nooit meer last van beslagen autoruiten. Win-win!

Ammoniak is nog zo’n wondermiddel dat schoonmaken makkelijker maakt. Bekijk de video voor meer informatie.

Bron: Margriet, Max Vandaag