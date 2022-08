Waarom je het liefst nú je woning wil verduurzamen

Extra isolatie, zonneboilers en warmtepompen lijken misschien nog een ver-van-je-bed-show. Ja, de investeringen betalen zich na verloop van tijd terug, maar de kosten wegen op dit moment voor velen nog niet op tegen de baten.

Woning verduurzamen

Al brengt nieuw onderzoek van milieuadviesbureau CE Delft daar misschien verandering in. Volgens recente cijfers is de terugverdientijd van verduurzamingsmaatregelen aan je huis op dit moment drie keer korter dan aan het begin van 2021. Je verdient je investering dus drie keer zo snel terug en kunt dan gaan cashen op je eigen groene woning.

Investering terugverdienen

Hoe lang duurt het dan voordat je je investering terugverdient? Dat ligt eraan op welke manier je besluit je woning te verduurzamen. Mensen met slecht geïsoleerde woningen kunnen het beste eerst gaan isoleren. Deze investering betaalt zich al in één tot zes jaar terug.

Is jouw woning al goed geïsoleerd? Dan is het nuttig om een warmtepomp of een zonneboiler te overwegen. Zo heb je geen energie meer nodig uit gas, maar haal je het uit lucht, water of zonlicht rondom je huis. Duurzaam én een klap goedkoper. Deze investering betaalt zich dan ook vanaf twee tot zes jaar terug.

Nog nooit zo aantrekkelijk

De terugverdientijd fluctueert altijd. Deze is afhankelijk van de energieprijzen, het type woning en hoeveel energie jij verbruikt in de woning. Toch is dit het moment om te verduurzamen als je het al een tijdje overweegt. Met de hoge energieprijzen én met duurzaamheidssubsidies vanuit de overheid was je woning verduurzamen nog nooit zo aantrekkelijk.

Bron: Radar.