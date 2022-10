Waarom je spinnen juist wél in je huis moet laten zitten

Spinnenexpert Koen van Keer probeert mensen al jaren te overtuigen om spinnen in hun huis te laten leven. “Je hoeft ze niet te vrezen, ze houden zichzelf in evenwicht en ze verlossen je huis van insecten die wél schadelijk kunnen zijn”, vertelt hij aan Eos wetenschap.

Je ziet ze niet, ze zijn er wel

In ieder huis, schoon of niet schoon, oud- of nieuwbouw, leven zeker honderden spinnen. Ze zitten vooral op plekken waar mensen niet snel zullen komen. De meeste spinnen zie je daarom nooit. Ze komen vooral ’s nachts tevoorschijn om op muggen en vliegen te jagen. Wanneer jij aan de ontbijttafel plaatsneemt, zitten zij alweer in hun schuilplaats.

Niet meer spinnen dan normaal

Goed en slecht nieuws: in september en oktober zitten er niet meer spinnen in je huis dan in andere maanden. De mannetjes zijn in de herfst gewoon actiever op zoek naar vrouwtjes, zegt Van Keer, schrijver van het boek Op spinnensafari. “Zij verlaten hun verblijfplaats om een vrouwtje te zoeken, en komen zo weleens in het bad of de gootsteen terecht.”

Waarom je ze wél in huis wilt hebben

Van Keer noemt het ethisch heel discutabel om een dier te doden, gewoon omdat je er bang voor bent. “Je kunt spinnen ook vangen en buiten zetten”, legt hij uit. Spinnen maken zich immers ook heel nuttig. “Eigenlijk is het verstandiger om ze te laten zitten. Spinnen zijn de enige roofdieren in huis die ons helpen bij het bestrijden van insecten die wel schadelijk kunnen zijn voor ons.” Denk bijvoorbeeld aan vervelende muggen. De veel voorkomende huisspin is zo’n spinnensoort die actief jaagt op insecten, net als de in Nederland nog redelijk zeldzame valse wolfspin.

Geen spinnenplaag

Je hoeft trouwens niet bang te zijn dat je last hebt van een spinnenplaag als je er eentje ziet lopen. “Ze houden zichzelf in evenwicht. Als er onvoldoende voedsel is, dan sterft het merendeel van de honger of ze eten elkaar op.”

Zo verjaag je spinnen op een diervriendelijke manier:

Bron: EOS Wetenschap.