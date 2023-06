Waarom je voortaan de was wil doen met waszakjes

Waszakjes hebben verschillende doeleinden. Waarom je ze ook gebruikt, ze hebben sowieso verschillende voordelen.

Je beschermt je kleding

Een voor de hand liggend voordeel is dat je met waszakjes je kleding beschermt. Een wasbeurt is namelijk hartstikke ruw voor je kleding: de kwaliteit neemt telkens af doordat stoffen slijten en kleuren vervalen. Waszakjes zijn daarom met name handig voor items die je extra voorzichtig wilt wassen, zoals wollen truien (minder pluisgevaar!) en satijnen tops en jurken. Ook lingerie wassen wordt zo veel veiliger!

Kledingstukken die minder snel slijten hoef je bovendien minder vaak te vervangen, wat ook weer goed is voor het milieu!

Microplastics tegenhouden

In een tijd waarin alle kleine beetjes helpen om de klimaatcrisis de kop in te drukken, helpt het dat waszakjes een deel van de microplastics tegenhouden die synthetische kleding afgeeft bij het wassen of uitkloppen. Via het afvalwater komen deze namelijk in de oceaan terecht. En dat is problematisch, want plastic vergaat niet. De plastic soep in oceanen biedt een groot gevaar voor vissen en andere zeedieren, die erin verstikt kunnen raken.

Voor je gezondheid

De microplastics die vrijkomen bij het wassen van kleding zijn niet alleen schadelijk voor het milieu, maar óók je gezondheid. Studies met zoogdieren lieten al zien dat plastic in onze longen kan doordringen en in ons hele lichaam kan circuleren. Over de gezondheidsrisico’s van microplastics is nog veel onduidelijk, maar allerlei onderzoeken wijzen in ieder geval op gevaar.

Je houdt je sokken bij elkaar

We weten allemaal hoe het is om een enkele sok in de lade te hebben liggen. De andere van het paar is zoek geraakt bij het doen van de was. Niet geheel onhandig: met waszakjes houd je je sokken veel makkelijker bij elkaar. Doe ze samen in een mini-waszakje en verloren sokken zijn voortaan verleden tijd.

Wassen met waszakjes: hoe werkt het?

Na het wassen haal je de microvezels uit de zak (ze hopen zich op in de ritssluiting en bij de hoeken) en gooi je ze weg bij het restafval. Ze worden dan met de rest van het afval verbrand en komen niet alsnog in de zee terecht. Om de waszak schoon te maken, gebruik je vochtig keukenpapier, dat stof, wasmiddelresten en ander vuil verwijdert. Het gebruikte keukenpapier kan ook weer bij het restafval.

Hoe effectief zijn waszakjes écht?

Waszakken zorgen voor een hele verbetering, maar zijn niet de oplossing. Ze houden namelijk niet alle microplastics tegen én voorkomen helaas niet dat je kleding ooit zal slijten. Wel vertragen ze het proces.

Wil je nóg milieuvriendelijker wassen? Dan kun je ervoor kiezen een speciale filter op je wasmachine aan te sluiten. Sommige filters houden wel zo’n 90%, maar helaas dus ook niet alle, microplastics tegen.

Je zwemkleding op de juiste manier wassen? In onderstaande video zie je hoe je het doet.

