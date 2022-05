Het is nauwelijks zichtbaar, maar een deel van het stof dat je al eerder hebt opgezogen en zich in het reservoir of de stofzuigerzak heeft verzameld, wordt ook weer aan de achterkant van het apparaat naar buiten geblazen bij de volgende stofzuigbeurt.

Stofzuigen: ramen open, minder stof

Niet alleen het stof zelf, maar ook huismijt en dode huidcellen vliegen je kamer rond zodra je de stofzuiger aanzet. Open ramen zorgen ervoor dat al deze narigheid niet (zo snel) in de kamer neerdaalt en daar weer een nieuwe stoflaag veroorzaakt.

Check vooral op dít filter

Volgens de Consumentenbond kun je wat stofuitstoot betreft beter een stofzuiger met stofzak gebruiken dan een exemplaar met een zakloos reservoir. Dit zou alles te maken hebben met een HEPA-filter (herkenbaar aan een frame met een fijn raster) voor de motor, die ervoor zorgt dat de stofzuiger minder stofdeeltjes uitstoot tijdens het zuigen. Heeft je stofzuiger geen HEPA-filter, dan kun je er altijd eentje kopen.

Wat je zelf kunt doen bij het stofzuigen

Bij sommige stofzuigers kun je het motorfilter zelf schoonmaken, bij andere moet je deze vervangen als het vol zit met stof. Check regelmatig of het HEPA-filter vol stof zit en maak het uitblaasfilter aan de achterkant van de stofzuiger om de tien zuigbeurten even schoon. Zo gaat je stofzuiger minder snel kapot en blijft je huis langer stofvrij.

Bron: Consumentenbond