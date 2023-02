Wasmachine reinigen met azijn? Waarom je dat niet te vaak moet doen

Jennita van Herrikhuijzen van wasmachinefabrikant Miele vertelt aan Nu.nl over de nadelige effecten.

Azijn in de wasmachine

“Onze experts raden het gebruik van azijn in wasmachines af. We snappen de tip, want op het oog zorgt azijn ervoor dat je was of machine schoon kan worden. Maar de bijtende stoffen in azijn kunnen onder andere de rubbers van je wasmachine uitdrogen. Ze slijten er sneller door”, laat ze weten.

Lekkage

En die rubbers zijn nou net zo belangrijk. Ze voorkomen namelijk lekkages. Als de boel slijt zou je dus zomaar ineens met een lekkage te maken krijgen. Daarnaast kan azijn op den duur aluminium aantasten.

Natuurazijn

Als je toch af en toe azijn in je wasmachine wil doen, kies dan voor natuurazijn. Dit heeft een lager percentage zuur en beschadigt je wasmachine daardoor minder snel. In schoonmaakazijn zit methanol en dat vind je niet in natuurazijn.

Machinereinigers

Helemaal veilig zit je natuurlijk met machinereinigers. Die zijn immers daadwerkelijk bedoeld voor gebruik in de wasmachine. Zet je machine vervolgens op een programma van 90 graden. Als je dit maandelijks een keertje doet, zit je sowieso goed!

Garantie

Mocht je wasmachine kapot gaan door het gebruik van azijn, dan kan het zomaar zijn dat je niet geholpen wordt bij het bedrijf waar je ’m gekocht hebt, ook niet als je nog garantie hebt. Sommige bedrijven hanteren namelijk de regel dat de garantie vervalt bij gebruik van azijn. Nog een reden om het maar beter niet te doen.

