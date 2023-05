Wat dekt de verzekering bij een brand in huis? Een expert vertelt

Dan is het goed te weten dat de woonverzekering de meeste schade door brand of hitte vergoedt. Wat kost het eigenlijk om (een deel van) je huis opnieuw op te bouwen? Hoe regel je dit dan met jouw verzekeraar? De ‘herbouwwaarde’ is hierbij een belangrijk begrip, legt verzekeringsexpert Michel Ypma van Independer uit.

Wat dekt de inboedel- en wat de opstalverzekering?

Een brandverzekering had je vroeger nodig om je huis goed te verzekeren tegen brandschade. Tegenwoordig valt dit onder de standaarddekking van de inboedel- en opstalverzekering. “De opstalverzekering dekt schade aan het huis. Dan kun je denken aan brandplekken op de muur. En moet je na een brand (een deel van) het huis opnieuw opbouwen? Ook dan vergoedt de opstalverzekering de kosten. Op zijn beurt vergoedt jouw inboedelverzekering de schade aan het interieur en andere spullen. Bij een koopwoning ben je zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een opstal- en inboedelverzekering. Heb je een huurhuis? Dan hoef je alleen maar de inboedelverzekering af te sluiten. De huurbaas regelt dan meestal de opstalverzekering”, aldus Independer-xpert Ypma.

Wat valt er nu precies onder schade bij brand?

Brandschade is, logisch, de schade die ontstaat na een brand. Maar ook schade door het blussen van vlammen en schade door roet en rook hebben te maken met brand. Als je een flinke brand in je huis hebt gehad, dan heb je vaak extra kosten. Zo kun je denken aan het opruimen en het opslaan van de spullen en tijdelijke woonruimte. Deze kosten vallen onder gevolgschade. Houd hierbij wel rekening met een maximum vergoeding vanuit de verzekering. Gelukkig zijn deze bedragen meestal ruim.

Wat keert een verzekering nu precies uit bij schade aan het huis?

Moet een woning worden hersteld of herbouwd? Dan kijkt de opstalverzekeraar naar de herbouwwaarde van de woning. Simpelweg is dit het bedrag dat je nodig hebt om het huis in dezelfde staat, op dezelfde plek te herbouwen. Je kunt de herbouwwaarde berekenen met een herbouwwaardemeter, die je vindt bij het Verbond van Verzekeraars. Veel mensen schrikken als ze deze herbouwwaarde berekenen, omdat die vaak een stuk lager ligt dan de waarde waarvoor je het huis hebt gekocht. Independer-woonexpert Ypma legt uit: “Dat komt omdat er bij de verkoopwaarde ook rekening wordt gehouden met de locatie van het huis en de grond. Omdat de grond niet verloren gaat bij een brand, wordt die niet meegenomen in de herbouwwaarde.”

Hoe zit het bij schade aan jouw spullen?

Raken jouw persoonlijke spullen beschadigd door brand? Dan kun je een schadevergoeding krijgen via de inboedelverzekering. Het bedrag dat de verzekeraar uitkeert is vaak gebaseerd op de inboedelwaardemeter die je bij de aanvraag van de inboedelverzekering hebt ingevuld. “Het is daarom altijd belangrijk dat je zo’n inboedelwaardemeter nauwkeurig invult. Vergeet niet om de verzekeraar ook op de hoogte te stellen van nieuwe waardevolle spullen, zoals sieraden en kunstwerken.” Toch krijg je bij schade vaak minder geld van de verzekering dan je had gehoopt. Dat komt omdat veel spullen na verloop van tijd minder waard worden. Independer-expert Ypma: “Vrijwel alle verzekeraars werken met afschrijvingslijsten. Voor spullen waarvan de dagwaarde lager is dan 40% van de nieuwwaarde, wordt alleen de dagwaarde uitgekeerd. Soms valt het uitgekeerde schadebedrag daardoor erg tegen. Er zijn ook uitzonderingen. Een aantal inboedelverzekeraars vergoeden zelfs 10 jaar lang de nieuwwaarde van je spullen. Dat is een goede overweging om mee te nemen als je van verzekeraar wil wisselen.”

Zorg voor voldoende bewijs bij het melden van een schade

Meld je een brandschade bij de woonverzekeraar? Dan vraagt de verzekeraar om bewijs. Bijvoorbeeld bij beschadigde spullen moet je kunnen aantonen dat je in het bezit was van het product, wat de aanschafprijs was en hoe oud het product precies was. “Dit kan heel lastig zijn, zeker als er na een brand weinig van het huis over is. Probeer daarom aankoopbonnen te bewaren of maak foto’s van bijzondere spullen en sla deze op. Niet alleen op je computer, maar ook ergens anders. Bijvoorbeeld in de cloud,” tipt woonverzekeringexpert Ypma.

Ook belangrijk: voorkom onderverzekering

Als je een verzekering afsluit dan geef je de waarde van jouw inboedel en de herbouwwaarde van het huis door aan de verzekeraar. Ga je verbouwen, verhuizen of koop je veel nieuwe meubels? Dan is het verstandig om te checken of de dekking van jouw woonverzekering nog wel voldoende is. Dan voorkom je in ieder geval dat je in het geval van schade te weinig geld krijgt van de verzekeraar. Om dit probleem te vermijden, krijg je meestal garantie tegen onderverzekering bij de opstalverzekering. Lt wel op. De opstalverzekeraar vraagt je daarom elke vijf jaar om de herbouwwaardemeter opnieuw in te vullen, maar ook om bijvoorbeeld een waardevermeerdering bij een verbouwing door te geven. Op deze manier blijft de verzekering up to date.

