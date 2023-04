Wat doe je met de hypotheek na een scheiding?

Welke hypotheek past het beste bij jouw situatie?

Je hoeft niets te veranderen

Bij een scheiding moet je veel keuzes maken. Wat doe je met de hypotheek als je een koophuis hebt? De eerste optie is om voorlopig niks te wijzigen aan je hypotheek. Hypotheekexpert Marga Lankreijer: “Dat klinkt misschien gek, maar kan best handig zijn. Stel: degene die in het huis blijft wonen, kan de hypotheek niet zelf betalen. Maar je vindt het toch belangrijk om het huis nog een tijdje aan te houden, bijvoorbeeld tot de kinderen het huis uit zijn. Je blijft dan allebei eigenaar van het huis en betaalt dus samen de hypotheek.” Let wel op: degene die uit het huis vertrekt, mag maar twee jaar de hypotheekrente aftrekken. Je kunt de betaalde rente en het eigenwoningforfait als partneralimentatie opgeven bij de Belastingdienst. Maak hierover goede afspraken en leg ze vast.

Hypotheek op één naam zetten

Wil je in de woning blijven wonen en kun je dit betalen? Dan kun je de hypotheek alleen op jouw naam laten zetten. Dit moet je wel overleggen met je hypotheekverstrekker. Die controleert op basis van jouw inkomen en waarde van de woning of je de hypotheek inderdaad kunt betalen. Bij scheiden hanteren geldverstrekkers vaak een andere, wat soepelere, toets bij het kopen van een huis. Daarom is het handig om de hypotheekadviseur al vroeg erbij te betrekken. De volgende stap is de notaris. In een zogenaamde ‘akte van verdeling’ leg je alle afspraken vast over het huis en de hypotheek. Vervolgens geeft de notaris deze wijziging door aan het Kadaster, waardoor het huis officieel op jouw naam komt te staan.

Huis verkopen en hypotheek aflossen

Willen jullie allebei niet in het huis blijven wonen? Dan kun je het huis in de verkoop zetten. “Maak hierover goede afspraken. Bijvoorbeeld over de vraagprijs en hoe jullie het huis willen verkopen. Nemen jullie een makelaar in de arm of regelen jullie de verkoop zelf? Bespreek ook wie er tot de verkoop in het huis blijft wonen en wat jullie met de kosten doen. Door hierover duidelijke afspraken te maken voorkom je gedoe tijdens deze overgangsperiode”, aldus Lankreijer van Independer.

Is de woning verkocht? Dan zorgt de notaris voor de afhandeling van de hypotheek. Met de opbrengst kun je de hypotheek aflossen. Heb je overwaarde? Dan krijg je dit bedrag terug. Heb je een restschuld? Dan houd je een lening bij de bank, waarover je ook rente moet betalen. Meestal wordt de schuld verdeeld onder jou en je ex-partner. Je bent hiervoor dus beide verantwoordelijk.

Controleer de overlijdensrisicoverzekering

Lankreijer tipt: “Veel mensen sluiten bij hun hypotheek ook een overlijdensrisicoverzekering af. Vergeet niet om deze na de scheiding aan te passen. Je kunt kiezen uit verschillende opties. Natuurlijk kun je de verzekering beëindigen, maar je kunt deze ook laten doorlopen op naam van degene die in het huis blijft wonen. Mijn advies: wees niet te snel met opzeggen. Soms heb je de dekking toch nog nodig voor een ander huis en is een nieuwe verzekering een stuk duurder. Dat is natuurlijk zonde.”

Een nieuwe hypotheek na je scheiding

Nog een belangrijke tip: rond eerst je scheiding goed af, voordat je een nieuwe hypotheek gaat regelen. Na een scheiding heb je namelijk een ‘echtscheidingsconvenant’ nodig als je een nieuwe hypotheek wilt afsluiten. Daarin staat hoe jullie de financiële zaken hebben geregeld, zoals de alimentatie. Fijn dus wanneer dat soort zaken al geregeld zijn. Je kunt natuurlijk al wel een afspraak maken met de hypotheekadviseur om de mogelijkheden te bespreken.

Koop je binnen drie jaar na de scheiding een ander huis? Dan krijg je te maken met de bijleenregeling als er sprake is van overwaarde van het vorige huis. Je moet dan jouw deel van de overwaarde uit de eerdere woning gebruiken voor je nieuwe hypotheek. Doe je dit niet? Dan krijg je over jouw deel van de overwaarde geen hypotheekrenteaftrek.

Maak een afspraak met een hypotheekadviseur

Bron: Independer