Wat een eyecatcher! Deze prachtige draadjeslamp maak je helemaal (en supermakkelijk!) zelf

Dit heb je nodig voor de draadjeslamp

• 2 lampenkapframes Ø 35 cm € 22,50 per stuk (meerdaneenlampenkap.nl, zoek op ‘frames voor handgenaaide lampenkappen’)

• (vissers)katoen van 500 g dikte nummer 40 € 14,50 (Boom, ouderwetsewinkel,nl)

• 3 kleuren acrylgaren van Scheepjes Colour Crafter in de kleuren Ede, Veenendaal en Kampen € 2,95 per bol (naaldkunst.nl)

Ook nodig

• schaar

• schilderstape