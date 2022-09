Wat is een radiatorventilator en wat kun je ermee besparen?

Wij vertellen je er meer over.

Hoe werkt een radiatorventilator?

Een radiatorventilator is een apparaatje met magneten dat je aan de onderkant van de radiator plaatst, tussen 2 platen in. De thermostaat van de ventilator plaats je in de buurt van de warmwateraanvoer. De ventilator zorgt ervoor dat er meer lucht langs de radiator stroomt. Deze geeft hierdoor meer warmte af, wat zich ook nog eens sneller door je huis verspreidt. Het vermogen van je verwarming neemt dus eigenlijk toe. Als de radiator warm wordt, gaan de ventilatoren vanzelf draaien. Koelt de radiator af, dan gaat de ventilator ook weer uit. Een radiatorventilator is erg zuinig en dus duurzaam in gebruik.

Hoeveel bespaar je met een radiatorventilator?

Een radiatorventilator is ideaal als je wilt besparen op gas en stookkosten. Met de huidige prijzen is dat natuurlijk mooi meegenomen. Hoeveel geld je precies bespaart, is natuurlijk helemaal afhankelijk van je verbruik. Over het algemeen bespaar je ongeveer 10 procent gas doordat je kamers sneller opwarmen. Ook kun je de temperatuur van je cv-ketel verlagen naar 60-70 Celsius en er toch warmpjes bij zitten.

Bron: Milieucentraal, Vattenfal