Wc-papier van stro: duurzaam en, jawel, ook zacht

Wc-papier van stro van het merk Edet ligt sinds deze week in de Nederlandse supermarkten. Tien procent van het papier bestaat uit stropulp, vertelt fabrikant Essity aan RTL Nieuws. Daarmee is het papier nog steeds net zo zacht als normaal toiletpapier. Wel wil de fabrikant het strogehalte in de toekomst ophogen naar dertig procent. Dat moet voorzichtig gebeuren, want te veel stro maakt het papier wél hard.

Restproduct

Maar waarom stro? Daar zijn meerdere goede redenen voor. Wc-papier wordt doorgaans gemaakt van de houtvezels van bomen of van oudpapiervezels. Omdat de vezels van bomen er jaren over doen om te groeien, is dit niet de meest milieuvriendelijke optie. De vezels van stro groeien veel sneller, wat stro op milieugebied een beter alternatief maakt. Ook gaat het gebruik van stro volgens Essity niet ten koste van andere voedselketens, omdat het een restproduct is. Zo wordt stro vaak gebruikt als stalbodembedekking voor paarden.

Stro wordt daarnaast vaak verbrand, wat tot veel CO2-uitstoot leidt. Neem China: daar wordt dagelijks een immense hoeveelheid aan graan geproduceerd, en alles wat overblijft wordt verbrand. Maak je er wc-papier van, dan is (een deel) van dat probleem opgelost. Ook blijven er bomen behouden wanneer er vaker voor stro wordt gekozen. Per dag worden maar liefst 27.000 bomen gekapt voor de productie van wc-papier. Niet niks!

Niet nieuw

Wc-papier van stro is overigens niet helemaal nieuw. Al jaren geleden begonnen verschillende Nederlandse fabrikanten met de productie en verkoop van wc-papier van stro, maar het concept werd nooit een succes. Nu, met de wereldwijde en steeds dringendere klimaatproblemen, is die kans groter. Zo is ook wc-papier van milieuvriendelijke materialen als bamboe en gerecycled papier de laatste jaren steeds vaker in Nederlandse huishoudens te vinden.

Bron: RTL Nieuws, Trouw