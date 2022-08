Weg met die lelijke stekkerdoos: zó maak je zelf een oplaadstation

Weg met die lelijke stekkerdoos in het zicht, welkom oplaadstation voor iPad en mobiele telefoon. En dan is er ook nog plek voor een paar mooie kaartjes of quotes.

Dit heb je nodig

Langwerpige bak van hout

Potlood

Liniaal

Speedboor

Stekkerdoos

Zelfklevend klittenband

Schaar

Houtzaag

Houten profiellat

Verf

Kwast

Houtlijm

Zo maak je het oplaadstation

Teken af waar je gaten moet boren in de houten bak. Boor gaten met de speedboor. Let erop dat de gaten zo groot zijn dat alle typen opladers erdoorheen passen. Maak aan de achterkant van de bak een inkeping waar het snoer van de stekkerdoos onderdoor kan. Plak de stekkerdoos met zelfklevend klittenband aan de binnenkant van de doos vast. Zaag de profiellatten op maat, en geef ze desgewenst een kleur. Lijm ze op de bovenkant van de doos. Plak ze net niet tegen elkaar aan, zodat je er nog post tussen kunt steken. Stop de oplader in de stekkerdoos en haal het snoer door het gat.

Klaar? Aan de bak!