Wil je een overkapping in je tuin? Dan is dit handig om te weten

De plek van de overkapping

Het is slim om van te voren te bepalen waar de overkapping komt en wat de functie ervan gaat zijn. Wordt de overkapping een verlengde van het huis of komt ie in het midden van de tuin? En niet te vergeten: waar komt de zon op en gaat ie weer onder? Het fijnste is natuurlijk dat er overdag voldoende zonlicht binnenkomt om volop te kunnen genieten vanuit de tuinstoel!

Heb je een vergunning nodig voor een overkapping?

De regels voor het plaatsen van een overkapping in de achtertuin zijn in 2022 strenger geworden, het kan niet altijd meer zonder vergunning. Een vergunning is sowieso nodig als:de overkapping groter is dan 30 vierkante meterde overkapping meer dan de helft van de tuin inneemt

Heb je plannen aan de voorkant van het huis, dan wordt helemaal een ander verhaal. Je doet er dus goed aan om je goed voor te laten lichten bij de gemeente waarin je woont of doe bij het Omgevingsloket een vergunningscheck.

Het materiaal

De meeste overkappingen zijn gemaakt van hout of aluminium. Aluminium is lichter van gewicht en heeft minder onderhoud nodig, maar beide opties zijn duurzaam. Het verschil zit ‘m vooral in de uitstraling. Aluminium heeft een moderne en strakke uitstraling en hout ligt dichter bij de natuur. De mooiste houtsoorten voor een overkapping in de tuin zijn douglas, eiken, vuren en hardhout. Dit kun je natuurlijk ook terug laten komen in de tuinmeubelen.

Overkapping open of dicht?

Omdat we niet gezegend zijn met zonovergoten zomers, is het verstandig om hier rekening mee te houden in het ontwerp. Dichte zijkanten kunnen heel fijn zijn bij stevige wind of een regenbui. Plaats de overkapping bijvoorbeeld tegen een muur van het huis of maak een paar zijkanten van hout. Deze kun je natuurlijk aankleden met een tuinposter of maak ’t gezellig met een lichtsnoer. Houd je het liever zo luchtig mogelijk? Ga dan voor wanden van glas. Hetzelfde geldt voor het dak: een glazen dak verbindt de overkapping met de tuin en zorgt voor een natuurlijke lichtinval.

Materialen voor de vloer

Iets wat snel vergeten wordt bij een overkapping in de tuin is de vloer. Terwijl deze juíst zo sfeerbepalend is. Strakke buitentegels geven de overkapping een moderne touch en grove tegels zorgen voor een Mediterrane sfeer. Loop je in de zomer het liefst de hele dag op blote voeten? Een houten vlonder geeft de tuin een warme, zomerse look en voelt bovendien fijn aan de voeten. Voeg er een buitenkleed aan toe en genieten maar!

Bron: vtwonen