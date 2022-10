Wil je hebben: híer scoor je het panterbehang van Patty Brard

Altijd al panterbehang willen hebben? Sla je slag!

Grote passie van Patty Brard

Patty Brard is ontzettend enthousiast over de nieuwe wooncollectie. Ze legt uit dat dit de ultieme uitdaging voor haar was. “Styling en interieur zijn mijn grote passie en daarom ben ik ook zo blij dat ik in samenwerking met Kruidvat en De Eekhoorn Dutch Furniture een exclusieve wooncollectie heb mogen ontwikkelen. Daarnaast is het natuurlijk te gek om je eigen panterbehang te hebben.”

Een hele wooncollectie

Een voordelige meubelcollectie is natuurlijk helemaal van deze tijd, alles is immers al duur genoeg. Patty’s collectie bestaat uit diverse items. “We hebben een geweldige bank voor het hele gezin, een stoere tweezitter met poefje, leuke Scandinavisch aandoende tafeltjes, een mooi rond off white kleed in panterprint en prachtige eetkamerstoelen”, zegt Patty. En allemaal voor een fijne prijs. Zo betaal je voor de panterbank € 239,00 en voor het panterbehang ben je per rol slechts € 14,99 kwijt.

Panterbehang

“Natuurlijk mag mijn eigen panterprint hier en daar niet ontbreken. Bovendien heb ik ook nog een eigen panterbehang ontwikkeld, die vanaf deze week in een exclusieve oplage online te verkrijgen is.” Niet zo’n fan van panter? Er zitten ook items van teddymateriaal bij.

De From PB with love-collectie van Patty Brard is alleen verkrijgbaar via de website van kruidvat. Je kunt alle items online bestellen, zolang de voorraad strekt. Na 31 oktober bestaat er een wachttijd van 8 tot 10 weken.

Bron: Kruidvat