Zet deze planten in je raamkozijn en er komt geen vlieg meer binnen

Heel irritant: een groepje vliegen dat de hele dag vierkantjes onder je lampen vliegt, of op je ramen geplakt zit. Vliegen vinden het heerlijk binnen, vooral in je keuken. Ze komen af op geuren van voedsel, maar houden niet van heel specifieke geurtjes.

Deze planten vinden vliegen vies ruiken

De natuur helpt je graag een handje om zonder vliegengordijn in je deuropening toch te voorkomen dat de vliegen je huiskamer in komen. De beesten vinden de geur van basilicum namelijk vreselijk vies.

Volgens onderzoek van Dublin Live Reports verminder je het aantal vliegen aanzienlijk als je een basilicumplantje in je raamkozijn zet, of in de buurt van een open deur.Een ander plantje dat vliegen afschrikt, is munt. Zet een paar plantjes in de keuken en of de woonkamer, en de vliegen zullen het bij jou niet leuk meer vinden.

Meer tips om vliegen in huis te voorkomen

Naast munt- en basilicumplantjes is het verstandig om zoete drankjes niet op tafel of het aanrecht te laten staan, je vuile vaat meteen af te wassen of in de vaatwasser op te bergen, de kattenbak tijdig te verschonen (strontvliegen vinden dit heel lekker ruiken) en de wasbak droog te houden. Laat ook je eten niet onbeheerd achter. Check? Dan is jouw huis vliegvrij deze zomer.

Bron: Mirror.co.uk