Zijn jouw kostbare bezittingen wel goed verzekerd?

Maximale vergoeding voor dure spullen

Een standaard inboedelverzekering heeft meestal een maximale vergoeding voor schade aan dure spullen. Ook moet je rekening houden met een beperkte dekking bij diefstal, zeker in de grote steden. Voor sieraden ligt de maximale dekking bij de meeste verzekeraars tussen de 2.500 en 6.000 euro. Audioapparatuur, computers, muziekinstrumenten, kunst en antiek zijn in de meeste basis inboedelverzekeringen tot 15.000 euro gedekt. Er zijn wel wat verzekeraars die meer bieden. Controleer dus goed in de polisvoorwaarden hoe dit bij jouw verzekering geregeld is.

Aanvullende dekking of losse verzekering?

Moet je elke nieuwe dure aanschaf doorgeven aan de verzekeraar? “Nee, dat is niet nodig”, zegt Michel Ypma. “Verzekeraars hoeven meestal niet precies te weten welke kostbaarheden je in huis hebt. Het is wel slim om te checken of je huidige verzekering nog genoeg dekking biedt. Stel, je komt met de aanschaf van een gloednieuwe geluidsinstallatie boven het maximum van wat je verzekeraar vergoedt. Dan is het slim om een aanvullende verzekering te nemen.”

Wil je nog meer zekerheid? Dan kan je kiezen voor een losse kostbaarhedenverzekering. Zo’n verzekering biedt vaak dekking in meer situaties en voor hogere bedragen.

Maak het inbrekers lastig

Voor je eigen veiligheid en een rustig gevoel is het belangrijk dat de beveiliging van je huis op orde is. Maak het inbrekers niet te makkelijk en doe altijd de deur op slot als je weggaat. Heb je echt dure spullen in huis? Dan kan een verzekeraar strenge eisen stellen aan de beveiliging van de woning. Heb je niet voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen? Dan krijg je bij schade of verlies geen vergoeding.

Verzekeringsexpert Ypma legt uit: “Verzekeraars gebruiken de term ‘attractieve zaken’ voor stereo’s, tv’s, computers, sieraden, kunst en instrumenten. Het gaat om dingen die een dief makkelijk onder de arm kan meenemen. Plus: de buit moet simpel door te verkopen zijn. Voor elke vijftigduizend euro in de totale waarde van ‘attractieve zaken’ worden de eisen strenger. Ligt de waarde boven de anderhalve ton? Dan valt een woning volgens de verzekeraars in de hoogste risicoklasse. Ze zullen dan maatwerk eisen, om er zeker van te zijn dat het huis goed beveiligd is tegen inbraak.”

Buiten de deur

Goed om te weten: een inboedelverzekering beschermt slechts tot aan de voordeur. De dekking van een kostbaarhedenverzekering geldt vaak ook buitenshuis. Let op, het gaat dan alleen om spullen waarvan het logisch is dat je ze buitenshuis gebruikt. Denk aan je smartphone of camera. Je kunstverzameling valt daar dus niet onder.

Bron: Independer