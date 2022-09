Zo bespaar je makkelijk energie met radiatorfolie (en dit levert het op)

Met radiatorfolie houd je namelijk warmte vast én bespaar je energie.

Buitenmuren

Radiatoren worden vaak geplaatst voor buitenmuren of ramen. Zonde, want hierdoor gaat een groot deel van de warmte verloren. Als je de verwarming aanzet, warm je ook de buitenmuren op, die vervolgens de warmte afgeven aan de buitenlucht. Gelukkig is daar dus een oplossing voor: radiatorfolie.

Zoveel bespaar je

Met radiatorfolie bespaar je energie én geld. Hoeveel je precies bespaart, heeft te maken met hoe goed een ruimte al is geïsoleerd, het rendement van de cv-ketel en hoe vaak je zelf stookt. Volgens Essent en Milieu Centraal levert dit per vierkante meter radiatorfolie jaarlijks 10 m3 gasbesparing op (ongeveer 10 euro). Wanneer de radiator bij een raam hangt, is het helemaal verstandig om gebruik te maken van radiatorfolie. Bij dubbelglas bespaar je ongeveer 25 m3 gas per jaar, bij enkelglas zelfs 50 m3.

Radiatorfolie aanbrengen

Radiatorfolie plaats je makkelijk zelf. Het enige wat je nodig hebt (naast een rol radiatorfolie) is een pen, een lineaal en radiator- of aluminiumtape. Allereerst meet je de lengte en breedte op van de radiator waarna je de folie op maat knipt. Vervolgens plak je de folie met tape tegen de radiator aan. Let goed op dat je de aluminiumkant van de folie tegen de radiator plakt, want daardoor kaatst de warmte terug de woning in. In onderstaande video van Gamma laten ze stapje voor stapje zien hoe je dit precies doet.

Als je dan toch bezig bent, kun je de radiator net zo goed gelijk schoonmaken. Dit is hoe je dat het snelste doet:

Bron: Essent, Milieu Centraal, Gamma