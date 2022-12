Zo hang je een kerstkrans aan de voordeur zonder te boren

Check voor je aan het werk gaat het gewicht van je krans en het materiaal waaraan je ’m wilt ophangen, zodat je kunt bepalen welke van onderstaande methodes het geschiktst is.

1. Zelfklevend haakje

Geschikt voor: hout, glas, metaal en kunststof. Tot 2 kilo.

Een ontzettend handig snufje dat ook nog eens op vrijwel alle ondergronden kan, is het zelfklevende haakje. Je hebt ze in verschillende vormen, kleuren en type draagkracht. Heb je een lichte krans van ongeveer een kilo? Dan is een transparant haakje perfect. Voor het zwaardere geschut kun je een zelfklevende spijker gebruiken. Controleer altijd even op de verpakking of het haakje zonder beschadigingen te verwijderen is.

2. Deurhanger

Geschikt voor: alle materialen, met gemiddeld gewicht.

Misschien wel de makkelijkste en veiligste manier om je kerstkrans op te hangen, is met een handige deurhanger. Deze haak plaats je met één kant los over je deur, en hoeft niet vastgeschroefd te worden. Ook leuk: er zijn speciale kerstdeurhaken.

3. Lint en punaises

Geschikt voor: hout. Lichtgewicht kerstdecoratie.

Met lint en punaises kun je je krans bevestigen aan de bovenkant van je deur. (Deze methode is wellicht niet helemaal zonder schade, maar die punaises zitten bovenop je deur, oftewel uit het zicht.) Knip een breed lint van satijn of ander textiel op de gewenste lengte. Haal het lint als een lus door je krans, neem de twee uiteinden samen en vouw ze een paar keer over elkaar. Prik het lint met de punaises vast op het vlakke stuk aan de bovenkant van de deur.

Bron: Marthasteward.com

