Zó kom je van een stinkende airco af

Schimmel

Er zijn twee redenen waarom een airco een muffe geur je huis in kan blazen. De eerste reden is dat je de airco goed moet onderhouden. De lucht is waarschijnlijk ontstaan omdat bepaalde delen van het aircosysteem niet goed meer werken. Ook kan er op die manier schimmel ontstaan. Een kapot onderdeel kan ook een stinkende geur veroorzaken. Een kapotte filter kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat het stof in de airco zich vermengd met vocht, deze combinatie zorgt ervoor dat de lucht stinkt.

Airco reinigen

Wanneer je merkt dat de airco stinkt, is het belangrijk dat je het aircosysteem op dat moment even niet meer gebruikt. Stof en schimmel zorgen namelijk voor verspreiding van bacteriën, wat niet goed voor ons is. Daarom is het goed om je airco minimaal één keer per jaar onder handen te nemen. Door het schoon te maken zorg je ervoor dat de schimmel geen kans krijgt.

Hoe dan?

Volg deze belangrijkste stappen als je de airco wilt reinigen:

1. Filter schoonmaken

Het schoonmaken van het filter is het belangrijkste onderdeel tijdens het reinigen van de airco. Haal de omkasting van de airco en de filters eruit. Maak deze schoon met een stofzuiger of stoffer. Je kunt dit klusje het beste buiten uitvoeren. Ook is het mogelijk om de filters schoon te spoelen onder de kraan. Zijn de filters niet meer schoon te krijgen? Schaf dan een nieuwe set filters aan.

2. Omkasting reinigen

Haal de omkasting van de airco af en maak deze schoon met een doek. Zorg ervoor dat je deze onderdelen goed reinigt met schoonmaakmiddel. Maak je gebruik van een mobiele airco? Haal dan de slang van de airco af en maak deze van binnen schoon. Ook hier kan stof in zitten.

3. Laat alle interne onderdelen drogen

Om alle onderdelen en nare geuren te verdrijven, is het belangrijk dat alle elementen goed droog zijn voordat je de airco weer gebruikt. Zet de airco ongeveer 4 uur op de ventilatorstand, zodat je airco van binnen goed droog is.

4. Schoonmaken van de buitenunit

Heb je een split airco en wil je deze zelf reinigen? Maak dan ook de buitenunit van deze airco schoon. Verwijder al het vuil van de buitenunit en stof daarna alles af. Zo zorg je ervoor dat je airco niet langer stinkt.

Laat er iemand naar kijken

Ben je na dit klusje nog niet tevreden over je airco? Laat er dan een vakspecialist naar kijken. Vooral als je airco stinkt en ook niet meer goed koelt is het van belang een airco specialist erbij te halen. In dit geval moet het koelmiddel namelijk worden bijgevuld en dit kun je helaas niet zelf doen. Het kost gemiddeld € 140 om een airco te laten reinigen.

Zó verbrand je je handen nooit meer aan het stuur:

Bron: Homedeal