Zó maak je een stofzuiger met zak schoon

Juist bij een apparaat dat stof opzuigt, gaat viezigheid overal tussenzitten. Dit kan ervoor zorgen dat je stofzuiger vroegtijdig stukgaat. Wanneer je je stofzuiger regelmatig grondig reinigt (dus niet alleen de stofzuigerzak vervangt), blijft de kwaliteit van het apparaat gewaarborgd. Het is sneller gepiept dan je denkt.

1. Vervang de stofzuigerzak

Regel nummer één bij het schoonmaken van een stofzuiger met zak is natuurlijk het regelmatig vervangen van de stofzak. Dit doe je ongeveer na drie maanden geregeld (zeg twee keer per week) stofzuigen. Wacht je hier te lang mee en puilt de zak op een gegeven moment uit, dan kan de stof op allerlei plekken terechtkomen waar het schade aan het apparaat toebrengt. Ook gaat de zuigkracht van de stofzuiger er flink op vooruit als je de zak op tijd vervangt. Heb je huisdieren? Vervang de zak dan vaker.

2. Reinig of vervang de filters

Stofzuigers met zakken beschikken over een of meerdere filters die de motor beschermen tegen vuil. Het is belangrijk dat ook deze filters regelmatig schoongemaakt worden, anders hoopt de stof zich op en zuigt het apparaat minder goed. Een lagere zuigkracht leidt ook tot een hoger stroomverbruik. Hoe maak je de filters dan schoon? Simpel: veeg het overtollige stof op de filters weg met je hand of met een doekje. Als de filters erg vies zijn, is het tijd ze te vervangen. Raadpleeg de handleiding van je stofzuiger om te weten welke filters jouw stofzuiger precies bevat en waar je ze vindt.

3. Maak de slang leeg

Net als bij zakloze stofzuigers is het bij stofzuigers mét zak belangrijk om de slang zo leeg mogelijk te houden. Check de slang (en eventueel stang) dus regelmatig op verstoppingen of overtollig stof. Daar is een handig trucje voor. Koppel de slang los van de stofzuiger en pak een bezemsteel of een ander dun, langwerpig voorwerp. Wikkel hier vervolgens een (stof)doekje omheen en kijk of je viezigheid uit de slang kunt halen. Een lege slang is cruciaal voor een optimale zuigkracht.

4. Reinig het mondstuk

Het mondstuk van de stofzuiger is de plek waar alle viezigheid binnenkomt: je kunt je dus voorstellen dat dit zich makkelijk ophoopt. Vaak tref je in het mondstuk een hoop haren en stof aan. Het is een minder fijn werkje, maar toch is het verstandig dit goed schoon te houden. Zo voorkom je een verminderde zuigkracht, beschadigingen aan de vloer (denk aan scherpe steentjes die in het mondstuk blijven hangen) of een mondstuk dat niet meer soepel over de grond glijdt. Soms is het nodig het mondstuk open te schroeven om alle viezigheid eruit te krijgen.

5. Maak de wieltjes schoon

De kans is groot dat je er nooit over hebt nagedacht, maar het schoonhouden van de wieltjes van je stofzuiger kan voorkomen dat je vloer straks vol krassen zit. Wanneer viezigheid zich ophoopt bij de wieltjes, kunnen ze vast komen te zitten. Hierdoor rollen ze niet meer mee en beschadigen ze zonder dat je het doorhebt de vloer. De wieltjes maak je eenvoudig schoon door eventuele haren en stof los te halen en een beetje siliconenspray op het oppervlak te spuiten. Je zult merken dat het stofzuigen hierna weer een stuk soepeler gaat.

Bron: Consumentenbond, Coolblue