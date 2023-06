Zo maak je een ventilator schoon

Als je na een lange winter de ventilator weer uit de kast haalt, kan het zomaar zijn dat het ding ergens op zolder stof heeft staan vangen. Voordat je de stekker in het stopcontact steekt en ‘m lekker laat blazen, is een schoonmaakbeurt wel zo fijn.

Ventilator schoonmaken: zo doe je dat

Het stof uit een ventilator verwijderen gaat nogal lastig wanneer het ding compleet is. Je kunt wel met een doekje tussen het rooster proberen te komen, maar uiteindelijk duw je het stof dan alleen maar verder naar binnen. Het beste demonteer je de ventilator dus met een schroevendraaier. Op die manier komen alle onderdelen los en is het eenvoudiger om ze schoon te krijgen.

Heb je de losse onderdelen in je handen, dan kun je stof verwijderen door te zuigen of het weg te vegen met een droge doek. Vervolgens heb je een vochtige doek nodig om het rooster, de propellerbladen en de standaard schoon te maken. Houd er rekening mee dat de doek niet te nat is, want de ingebouwde motor mag absoluut niet in aanraking komen met water: dit kan kortsluiting veroorzaken wanneer je de ventilator straks weer in het stopcontact steekt.

Zitten er vetvlekken op die je er niet zomaar af krijgt, dan kun je een beetje afwasmiddel of groene zeep gebruiken. Laat alle onderdelen drogen voordat je de ventilator weer in elkaar zet. Alles in elkaar geschroefd? Dan is het tijd voor verkoeling, want je ventilator kan er weer even tegenaan.

Nog meer verkoeling uit je ventilator halen? Dat doe je met deze tips:

Bron: Max Vandaag, Tips en weetjes