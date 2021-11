Zó maak je zelf een houten kerstboom

Dit zijn de leukste houten alternatieven voor een (plastic) kerstboom.

Benodigdheden voor een houten kerstboom

Verzamel voor je houten kerstboom zoveel mogelijk leuke versieringen. Bij een zelfgemaakte boom is sfeer extra belangrijk. Denk aan kerstballen, kerstornamenten, lampjes en strikken. Hier tipten we de leukste versieringen voor in de kerstboom. Denk aan kerstballen met droogbloemen of een ornament in de vorm van je favoriete snack. Kersttrends die anno 2021 écht niet meer kunnen zijn onder meer opblaasfiguren en een all white kerst-look.

Zwarte houten kerstboom maken van kistjes

Deze zwarte kerstboom van kisten kun je versieren met je favoriete frutsels: van een geurkaars tot deze schattige origami denneboompjes. In dit artikel lieten we al eens stap voor stap zien hoe je een stapel kisten omtovert tot kerstboom. Naast de zwarte variant hebben we ook een vrolijk exemplaar met lichtjes.

Kerstboom van kistjes Beeld Libelle X Kwantum

Kerstboom van takjes

Haal de natuur in huis met een kerstboom van takken. Het enige wat je nodig hebt zijn zelfgevonden takken in verschillende lengtes, kerstverlichting, touw en versiering zoals linten, veren en herfstdecoratie voor een instant sprookjesbos-effect. Hier leggen we uit hoe je deze boom in elkaar knutselt.

Christmas tree made of dry branches with lights and ornaments. Beeld Getty Images/iStockphoto

Houten kerstboom: spiraal van planken

Nog zo’n leuk knutselproject is de houten kerstboom in een spiraal van planken. Super minimalistisch en ook nog eens makkelijk om te maken. Lijm of spijker de planken vast en verf de planken in een kleur die je mooi vindt.

Eco friendly Christmas trees of pyramid shape made from recycled parquet wood boards. Alternative Christmas tree instead of natural fir Beeld Getty Images/iStockphoto

Deze DIY-pompons zijn geweldig voor in je kerstboom: