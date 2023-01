Zo pak je schimmel in huis aan (nog voordat het ontstaat)

En wie weet dat nu beter dan de Amerikaanse huisvrouw der huisvrouwen a.k.a. Martha Stewart?

Denk aan je gezondheid

De reden dat het zo belangrijk is om schimmel zo snel mogelijk uit te roeien – of beter nog: om het überhaupt geen kans te geven – is omdat het schadelijk kan zijn voor je gezondheid. Het knoeit namelijk met de luchtkwaliteit in je huis. Bovendien kan het je muren aantasten en zo mogelijk tot waardevermindering leiden.

Dat verrekte vocht

Op het moment dat schimmel zich een weg door je huis manoeuvreert, bestaat er al een (grote) voedingsbron. Daarom is preventie cruciaal. De truc om er zo min mogelijk mee te maken te krijgen? Je kunt schimmel volgens Karen Peissinger, van de Amerikaanse Buffalo-universiteit, zien als een stoel met drie poten. “Eén poot is voeding, de ander vocht en de derde een geschikte omgeving. Zaag je één van die drie eraf, dan stort de stoel in elkaar”, vertelt ze tegen marthastewart.com. De oorlog verklaren aan vocht, dat is de kortste route naar succes.

Zuig af…

Vocht kan ontstaan door het gebruik van verschillende apparaten in je keuken en badkamer, zoals de waterkoker, het gasfornuis (tijdens het bakken en braden) en natuurlijk je douche of bad. Het eenvoudigste wat je kunt doen, is consequent het ventilatiesysteem in je badkamer en de afzuigkap in je keuken aanzetten als je van de ruimte gebruikmaakt door te douchen of te koken. Geen (krachtig genoege) afzuiging in één van de, of beide, ruimtes? Zet een raampje open.

Nog een eenvoudige tip: plaats je meubels nooit direct tegen de muur, zodat er ruimte overblijft voor luchtcirculatie (en des te minder voor condens). Ook helpt het om je gordijnen open te houden, zodat verwarmde of gekoelde lucht de ramen kan bereiken en ook daar druppelvorming kan tegengaan. Tot slot doe je er goed aan om lekkages in de gaten te houden. Gebroken badkamertegels en lekkende buizen zijn A-locaties voor ambitieuze schimmels.

… en op

Aangezien schimmel zich voedt met stof, plantaardig materiaal en etensresten helpt het daarnaast om regelmatig de bezem, stofzuiger en stoomreiniger of dweil door je huis te halen.

Een vochtvrije koelkast, die zie je niet vaak. Vandaar dat we onderstaand filmpje maakten.

Bron: MarthaStewart.com