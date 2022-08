Zo vaak moet je een mobiele airco schoonmaken (en zó doe je dat)

Voor een optimale prestatie - dat wil je zeker tijdens warme dagen die nog komen - en een lange levensduur, is het schoonmaken van je mobiele heel belangrijk.

Mobiele airco onderhouden

Om groot onderhoud zoveel mogelijk te voorkomen (of uit te stellen), kun je het beste de volgende zes stappen volgen.

Maak de buitenkant van de mobiele airco regelmatig schoon. Vervang/was de filters. Controleer de condensor batterijen. Zorg dat de afvoerslang recht en kort is. Zet de airco in een schone ruimte. Bewaar je mobiele airco op de juiste manier.

Buitenkant schoonmaken

Ziet de buitenkant van de airco er inmiddels niet meer echt fris uit? Dan is dat een indicatie van hoe het apparaat er vanbinnen uitziet. Pak er wekelijks een vochtige doek bij om de buitenkant af te nemen en stofvrij te maken. Je hebt er geen sopje voor nodig, alleen water is al voldoende voor het schoonmaken van je mobiele airco. Zeep kan namelijk resten achterlaten waar stof makkelijk aan blijft plakken, wat uiteindelijk dus meer schoonmaakwerk oplevert.

Filters wassen of vervangen

De filters bepalen niet alleen de luchtkwaliteit in de kamer, maar hebben ook veel invloed op hoe je airco presteert. Lees op de verpakking van de nieuwe filters hoe vaak ze vervangen moeten worden. Wasbare filters zijn het fijnst: die maak je schoon als ze vol zijn, waarna ze opnieuw gebruikt worden. Meestal volstaat twee keer per jaar bij normaal gebruik.

Dit is ook de uitgelezen kans om te bekijken hoe het voorfilter eruitziet. Dat hebben (nieuwe) apparaten om te voorkomen dat grote stofdeeltjes naar binnendringen. Het beste is om deze tweewekelijks schoon te maken zonder schoonmaakmiddelen. Hoe minder stof en vuil het voorfilter bevat, hoe beter de airco werkt.

Hoe je dit precies doet, wordt in dit filmpje nog eens uitgelegd.

Condensor batterijen controleren

De filters controleren is iets waar je zelf nog wel op komt, maar controleer je ook weleens de condensor batterijen? Je kunt ze niet zelf vervangen, maar wel onderhouden. Na een tijdje worden de batterijen vies. Met een spoelreiniger (te koop bij de bouwmarkt) haal je de viezigheid makkelijk weg.

Mocht de batterij naar verloop van tijd kapot gaan, dan wordt geadviseerd om een nieuwe mobiele airco te kopen. Waarschijnlijk is dat in verhouding voordeliger dan de batterij van je mobiele airco te vervangen.

Korte afvoerslang

De warme lucht moet worden afgevoerd en daarom heeft jouw mobiele airco een afvoerslang. Om de ‘efficiëntie van het apparaat te maximaliseren’ is het beter dat de afvoerslang kort en recht is. Als de slang in bochten wordt gewrongen of uit elkaar wordt getrokken, kan-ie minder goed presteren, waardoor het minder koel wordt in huis.

Ook handig: een korte afvoerslang voorkomt vochtophoping. Te veel vocht in de slang betekent een zekere kans dat het vocht terugtrekt naar het apparaat en dat is niet goed.

Schone ruimte

Zo’n mobiele airco is makkelijk in gebruik, want je kunt ‘m verrijden en alleen gebruiken als je ‘m nodig hebt. Om zo lang mogelijk van je aankoop te genieten, is het aan te raden om de airco niet in stoffige of vieze ruimtes te plaatsen. Erg vochtige ruimtes zijn ook geen aanrader, omdat de condensbak dan snel vol zit.

Mobiele airco bewaren

Grote kans dat je de mobiele airco in de zomer veelvuldig gebruikt en hem in de winter weer opbergt. Geef de airco dan (ingepakt in plastic bijvoorbeeld) een vast plekje in een temperatuur vaste omgeving, zoals een opbergkast.

