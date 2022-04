Zo vaak moet zou je de wc moeten schoonmaken

Omdat het toilet dagelijks wordt gebruikt, en in gezinnen ook nog door meerdere mensen, is het een ideale broedplaats voor bacteriën. Niet alleen door de wc-bril en de pot zelf, maar ook door plekken die vaak over het hoofd worden gezien.

Richtlijn



De richtlijn is om elk toilet in huis minstens één keer per week gronding schoon te maken. Hierbij geldt dat hoe meer mensen er dagelijks gebruik van maken, hoe vaker je dit moet doen. Dus als je een groot gezin hebt, is het beter om dit om de dag te doen. Denk hierbij aan de wc-pot en de wasbak ontkalken én de muren, deur en vloer reinigen. En vergeet de scharnieren en de spoelknop niet!

In de tussentijd



Kleinere taken die je twee keer per week kunt doen zijn: de deurklink, wc-bril, onder de rand en de buitenkant van de wc-pot schoonmaken én natuurlijk ook de handdoeken vervangen. En hierbij geldt natuurlijk ook weer: hoe meer mensen er gebruik van maken, hoe vaker je het moet schoonmaken.

Geen zware taak

Het lijkt allemaal veel werk, maar het schoonmaken van je toilet hoeft helemaal geen zware taak te zijn. Als je het vaak genoeg doet, dan wordt het ook nooit meer écht smerig en is het voortaan ook makkelijker schoon te houden.

