Zó vaak zou je de toiletborstel moeten vervangen

Het ligt een beetje aan hoe vaak je een toiletborstel gebruikt, hoe vaak je deze moet vervangen. Het is ook zonde om deze te vaak te vervangen (met het oog op het milieu en je portemonnee) dus het kan best handig zijn om te weten wanneer de borstel nou echt weg moet.

Zachter

Toiletborstels worden gebruikt om schoon te maken, dus moeten zelf ook wel een beetje fris zijn. Daarom kun je er op letten of een toiletborstel van kleur vervaagt of zachter wordt naar mate je deze vaker gebruikt. Witte toiletborstels kunnen daarnaast ook geel of oranje worden als je deze vaak gebruikt. Wanneer die verschijnselen optreden, is de borstel aan vervanging toe.

Plakkerig

Het is een beetje een vies klusje, maar je kunt met schoonmaakhandschoenen aan ook voelen of de borstel aan vervanging toe is. De borstels van een oude toiletborstel zijn een beetje plakkerig en blijven ook aan elkaar zitten. Ook dat is dus een reden om een nieuwe borstel te kopen.

Desinfecteren

Wil je een toiletborstel langer kunnen gebruiken? Desinfecteer de borstel dan nadat je deze hebt gebruikt. Dat doe je door na gebruik de borstel in het water te houden en het toilet 2 keer door te trekken. Nadat je dit hebt gedaan, leg je de borstel in een emmer gevuld met bleek en water en spoel je de borstel na 20 minuten nog een keer af. Met dit trucje moet je de borstel nog steeds regelmatig vervangen, maar het maakt de borstel wel minder aantrekkelijk voor bacteriën.

Bron: Hunker.com