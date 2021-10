Zó verwijder je heel makkelijk thee-aanslag

Net als je aan het genieten bent van je koffie of thee, verschijnt er een lelijke ring aan de onderkant van je favoriete mok. Hoewel de thee heerlijk smaakte, is het geen fijne gedachten dat er vieze, donkere kringen achterblijven.

Deze theevlekken zijn soms makkelijk te verwijderen, maar meestal vergen ze wel wat meer werk. Gelukkig hebben wij een paar oplossingen. Met deze trucjes moet het goedkomen:

Afwasmiddel

Mochten de vlekken redelijk ‘nieuw’ zijn, dan heb je vaak niet meer nodig dan wat afwasmiddel. Deze zeep is natuurlijk ontworpen om vlekken te verwijderen. Spuit daarom een beetje afwasmiddel in de mok, voeg voldoende warm water toe en laat de mok een paar minuten staan. Schrob vervolgens de vlek schoon met een zachte spons.

Zuiveringszout

Als zeep niet helpt, kun je de theevlekken verwijderen met wat zuiveringszout. Strooi ongeveer een theelepel zout op de vlek en voeg een beetje water toe. Dit wordt een een soort papje. Schrob de vlek met een vochtige, zachte spons schoon. De zachte, schurende aard van zuiveringszout helpt de aanslag te verwijderen. Vergeet niet de mok al je klaar bent met schrobben goed af te spoelen om eventueel achtergebleven zuiveringszout te verwijderen.

Azijn

Azijn is een andere beproefde reiniging die essentieel is. Om deze krachtpatser aan het werk te zetten op koffie- en theevlekken, vul je je mok tot halverwege met gedistilleerde witte azijn. Voeg hier vervolgens heet water aan toe. Laat dit mengsel minstens tien minuten staan ​​om de azijn de tijd te geven in te werken. Na het inweken kun je de vlekken wegschrobben met afwasmiddel en een zachte spons. Spoel de mok daarna goed af.

Ook met deze lifehack verdwijnt thee-aanslag als sneeuw voor de zon:

Bron: Libelle.be, BHG.