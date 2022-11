Zo verwijder je kattenhalen uit de bank

Tandenstoker

Het enige wat je nodig hebt is een houten tandenstoker. Draai de haal met tandenstoker rond en duw ’m terug de bank in, zoals op het filmpje hieronder. Heeft je kat de bank flink te pakken gehad, dan kan het even duren voor je bank weer als nieuw is.

Kattenhalen voorkomen

Het liefst wil je natuurlijk helemaal geen halen in je bankstel. Je kunt verschillende dingen doen om dit te voorkomen. De makkelijkste optie: leg een deken op de plek waar de kat het liefst ligt, dan zetten ze hun nagels daarin. Door te krabben markeert je kat zijn territorium. Een krabpaal in de buurt van je meubels plaatsen is daarom ook een goed idee.

Als dat niet helpt en je kat blijft lelijke halen veroorzaken, dan kun je hem ook nog verjagen. Katten houden niet van geuren op basis van citrusvruchten. Meng een citroen in een liter water en voeg daar etherische sinaasappelolie en eucalyptusolie aan toe. Wanneer je dit op je bank sprayt, zal je huisdier een nieuwe slaapplek zoeken.

Tip: test eerst op een klein onopvallend stukje of je bank er wel tegen kan.

Nieuwe bank

Mocht je bank of andere meubels toe zijn aan vervanging, kies dan voor een materiaal waar je kat minder makkelijk zijn nagels in zet. Microvezel is zeker geschikt voor katteneigenaren en ook namaaksuède en denim kunnen goed. De vuistregel is: ga voor stoffen die strak geweven zijn en laat los geweven of stoffen met lussen links liggen.

Haren van je huisdier verwijderen is ook niet altijd een pretje. Maar met deze tips ben jij er in no-time vanaf!

Bron: Hilspet, meubelvisie