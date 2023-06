Zóveel geld bespaar je als je de was buiten laat drogen

Wij vertellen je hoeveel het kost om de droger te laten draaien en wat je op jaarbasis kunt besparen als je je was buiten hangt.

De droger

De droger is een apparaat dat best veel energie verbruikt. Als je de wasdroger veel gebruikt, is het verstandig om te investeren in een energiezuinige droger, bijvoorbeeld met energielabel A+++. Op de lange termijn kun je op die manier geld besparen.

Zoveel kost een droogbeurt

Ervan uitgaande dat je op dit moment een vrij gemiddelde droger hebt staan: een droogbeurt kost je € 1,20 per keer. Dat hebben we niet zelf uitgerekend, dat zegt het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

De was buiten ophangen

Wanneer je de was buiten ophangt, in plaats van het in de wasdroger te doen, is dat dus het bedrag dat je per droogbeurt bespaart. Dat klinkt misschien als weinig, maar op jaarbasis scheelt dat behoorlijk.

Stel dat je de droger drie keer per week gebruikt. Dan bespaar je wekelijks € 3,60. Maandelijks is dat al € 14,40 en jaarlijks komt dat op € 187,20. Daarvan kun je toch behoorlijk veel andere leuke dingen doen!

Hang je was niet binnen op

Helaas regent het in ons kikkerlandje vrij regelmatig, dus het zal niet iedere dag van het jaar ideaal weer zijn om de was buiten te hangen. Ook als je de was de helft van de keren buiten ophangt, bespaar je al een lekker bedrag.

Heb je geen buitenruimte om je was op te hangen? Je was binnen ophangen kan zorgen voor vocht in huis, waardoor je huis moeilijker te verwarmen is. Het is goed om dat in de gaten te houden. En soms is het even niet anders, natuurlijk.

Met deze superhandige truc versnel je het droogproces van handdoeken:

Bron: RTL Nieuws