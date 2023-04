Wraakvrouw - hoofdstuk 14: “Hij likt langzaam van m’n schouder naar mijn hals”

De portieren van zijn Tesla staan als vleugels omhoog. Op de bijrijdersstoel ligt een pakje met goudkleurig papier en een grote strik. “Voor jou”, glimlacht Wesley. Een grote vriendelijke reus zo op het eerste gezicht. Baardje, haarlijn en biceps zijn zo te zien allemaal loeistrak. Net als zijn pantalon. Op de achterbank zie ik een hoed liggen.

“Je bent in het echt nog mooier, dus ik weet zeker dat-ie je prachtig zal staan.”

“Wat lief van je”, antwoord ik, een beetje ongemakkelijk. Nooit eerder kocht een man een outfit voor me. Het voelt romantisch, maar ook een tikkeltje onvrij. Als ik het echt niet mooi vind, ga ik er niet een hele avond in lopen, beloof ik mezelf.

Het heeft iets avontuurlijks, deze ontmoeting op de carpoolplaats. Tussen het grijze beton en de blauwe borden kijken we elkaar aan, allebei zichtbaar verrast door elkaars aantrekkelijkheid, wetend dat we zo een erotisch toneelstuk gaan opvoeren. Als stel naar een feest terwijl we elkaar niet kennen. Toch voel ik me meteen op mijn gemak bij deze nieuwe man.

“Toe, maak open!” dringt hij aan wanneer we in zijn auto zitten.

“Oké, oke”, lach ik.

“Wacht: ik zorg even voor wat extra sfeer.” Uit het dashboardkastje trekt Wesley een plastic waxinelichtje en over de boxen zingt Sade mij en m’n Smooth operator zwoel toe.

“Je weet toch”, grijnst Wesley en ik kijk hem lachend aan. Wat een leuke man is dit. Ik trek voorzichtig de strik los en schuif het papier van elkaar. Op mijn schoot ligt een marineblauwe jurk, helemaal van kant. Hij is strak en lang en prachtig.

“Wauw, jeetje, Wesley”, zeg ik beduusd, “dank je wel.”

“Mooi hè. Wist ik wel.” Met een grote zwaai buigt hij naar de achterbank en trekt daar een schoenendoos vandaan. “39 lukt wel toch?”

“41. Ik leef op grote voet helaas.”

De hakken schuiven ongezien de achterbank weer op en dat vind ik eigenlijk wel prima. Ik heb graag nog iets van mezelf aan vanavond.

We rijden ruim een half uur en luisteren naar een soort sexy jazz die me helemaal in de mood brengt voor dit avontuur. Wesley pakt mijn hand en aait zachtjes met zijn duim over mijn handpalm. Intiem wel.

“Je kunt bij het feest omkleden, dat doe ik ook.”

“Bedankt Wesley”, zeg ik, wijzend op mijn nieuwe jurk, “echt heel lief. Volgens mij wordt dit een hele mooie avond.”

“Dat wordt het zeker. En het mooie is: hij is pas net begonnen.”

Een zwarte loper leidt ons naar een poort vol zwarte ballonnen. Overal staan vuurkorven en bamboestruiken. Ik kijk mijn ogen uit. Binnen ruikt het naar rozenblaadjes en cocktails. Wesley pakt mijn hand en trekt me mee naar links, waar blijkbaar de kleedkamers zijn. Voordat hij de deur opent, kijkt hij me aan en vraagt of hij me een kus mag geven. Ik knik en ben blij toe, want ik voel dat ik nog wel iets meer aanmoediging nodig heb om deze hele girlfriend experience te kunnen volbrengen. Het is een lange en lieve zoen, voor een eerste.

“Ik zie je zo, ja?” glimlacht Wesley. “En verras me, dat zal ik ook bij jou doen.”

En of hij me verrast, want tien minuten later staat Wesley voor me in een chino en een colbert zonder overhemd, en blijkt hij een enorme driemaster op zijn borst te hebben. Ook zijn armen en rug zitten vol tatoeages, waar ik tot nu toe nog niets van had gezien. Het doet wel wat met me.

“Wat zie jij er goed uit”, zeg ik daarom. Ik heb er spontaan spijt van dat ik zojuist mijn haar heb opgestoken. “Los of vast?” vraag ik.

“Los en lang, dan ben je op je mooist”, slijmt Wesley. “Goed hè, die jurk, hij staat je echt fantastisch.”

“Ik voel me er ook heel mooi in”, geef ik toe. “Kom, we maken even een selfie als herinnering”, zeg ik.

“Ho ho. Discretie, meisje”, wijst Wesley me terecht. Dit gaat nog niet meevallen. Aan de jurk zat wel een kaartje, dat heb ik expres in mijn tas gestopt, maar ik heb absoluut meer bewijs nodig. We zetten allebei ons masker op en dat voelt meteen verleidelijk.

Binnen is het als de Droomvlucht zonder karretje. Overal waar ik loop, voelt het magisch. De sfeer is adembenemend en iedereen is op z’n mooist. Wesley komt aanlopen met twee gin-tonics en kust me opnieuw. “Zullen we samen een rondje doen, of wil je al alleen?”

“Samen natuurlijk”, zeg ik.

“Goed, dan leg ik je meteen uit hoe het werkt. Op dit feest draait alles om het respectvol delen van liefde. Je kunt met mij flirten, zoenen, vrijen, wat je wil, maar ook met een andere man of vrouw die je tegenkomt. Wil je contact met iemand, dan maak je dat eerst met je ogen kenbaar en daarna met een hand op iemands schouder. Een knikje is een ja, kijk je de andere kant op is het nee. Heel simpel. Wat je doet blijft hier vanavond, je kunt de naam aannemen die je wil en alles draait om genieten, in de mate die jij wil. Ik noem mezelf John vanavond, hoe wil jij heten? Cindy?”

“Bella”, zeg ik. “Jij kunt vanavond dus ook met andere vrouwen zoenen?”

“Ja, als jij daar oké mee bent, en ik daar zin in heb, dan kan dat.”

“Ik geloof dat ik jou alleen vanavond al indrukwekkend genoeg vind.”

“Dat vermoedde ik al, en dat is helemaal oké. Geniet gewoon lekker van alles wat je ziet.”

We dansen op een soort Ibiza loungemuziek en zoenen tussen de slokjes door. De driemaster deint op zijn sixpack en in een zaal vol mooie vrouwen lijkt Wesley alleen oog te hebben voor mij. Zijn prooi van vanavond.

Met een kus op mijn oor, en een likje aan mijn lelletje, neemt deze man me mee naar het volgende level. Zijn hand streelt langzaam over mijn rug en blijft hangen op mijn bil.

“Je bent très belle, Bella”, sjanst hij. Ik laat het me welgevallen.

“Zo meteen, om twaalf uur, kunnen we naar de ring of fire, dat is een kamer waarin de maskers af mogen, en de bovenkleding uit.”

Hij vraagt niet of ik wil, maar brengt het als feit. Slim, want hierdoor groeit mijn nieuwsgierigheid. Overal om ons heen staan vrouwen te dansen, stellen te zoenen en trilt de seks zowat in de lucht. Dat we al aan onze derde gin-tonic begonnen zijn, helpt natuurlijk ook.

“Zullen we?” vraag ik om vijf over twaalf.

“Zeker”, grijnst Wesley. Hij pakt mijn hand en neemt me mee de zaal door, langs allemaal stralende mensen, of juist diep verzonken in elkaar, naar een zwart fluwelen gordijn.

Aan mij de eer, gebaart hij. Met mijn rechterhand schuif ik het gordijn een stukje opzij en belanden we in een met kaarsen verlichte ruimte. De lust suist door de kamer. Ik zie vrouwen in bodystockings, of alleen een string, mannen in strakke boxers en ieniemini broekjes. Iedereen geniet van iedereen.

Ineens heb ik het.

Ik kijk Wesley aan, zoen hem vol overgave en duw speels zijn jasje van zijn schouders. Zijn masker laat ik nog op, en het mijne ook.

“Rits jij me open?”

Hij kust mijn nek en mijn schouders, en mijn jurk voelt steeds een stukje losser. Langzaam laat ik hem over mijn heupen naar beneden zakken.

“Nu jij”, zeg ik, en niet veel later staan we allebei in onze lingerie tegen elkaar aan. Hij voelt verdomd goed, deze volop versierde man. Ik kus zijn hals, zijn borst, en weer zijn mond. Zijn onderlip zuig ik speels naar binnen en met mijn vingers knijp ik zachtjes in zijn rechter tepel.

Zijn ademhaling wordt zwaarder en zijn pik harder.

“Wacht, nog niet alles”, kreunt hij. “Laat me ook lekker van jou genieten.” Ik sta met mijn rug tegen zijn borst en volg zijn handen richting mijn buik en mijn benen. In mijn linker ooghoek zie ik een stel naar ons kijken. Ongegeneerd. Het windt me op en ik draai zachtjes met mijn billen tegen Wesley’s ballen. Hij ziet ze ook kijken en likt langzaam van m’n schouder naar mijn hals. We spelen en plagen en maken elkaar steeds gekker.

“Ga mee douchen”, hijgt Wesley in m’n oor, en daar hoef ik geen seconde over na te denken. Uit een grote wijnkoeler bij de uitgang grist hij een handvol condooms. Wanneer onze laatste kledingstukken uit zijn, duwt de sterke man me met mijn gezicht naar de muur van de douche. Ik sta met mijn handen boven mijn hoofd en mijn billen naar achteren. Wesley masseert me in met een zijdezachte foam die ruikt naar vanille. Hij kneedt en ik kronkel van genot. Door al het schuim en het water voel ik zoveel sensaties dat iedere aanraking als een verrassing voelt. Ik wil dat hij me neemt. Nu. Ik steek mijn billen nog verder naar hem toe en Wes weet wat ik wil. Met een zelfverzekerde stoot pakt hij me van achteren en laat zijn lust de vrije loop.

Als we allebei zijn uitgehijgd, geven we elkaar een innige knuffel.

“Ik ga alvast afdrogen”, zeg ik. “En mijn kleding zoeken.”

Wesley blijft nog even douchen, precies zoals ik hoop. Ik kijk goed wanneer hij zijn kop vol shampoo heeft en sla dan toe.

Vliegensvlug steek ik mijn hand uit naar zijn stapel kleren en trek zijn boxershort er tussenuit. Dit is mijn exhibit A. Ik til mijn jurk op en prop ’m er snel onder in mijn tas. Tevreden trek ik mijn eigen jurk nog even recht en kijk waar Wesley blijft. Ik zie hem niet meer in de douche staan.

“Mirjam! Wat dóe je?”