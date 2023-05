Wraakvrouw - hoofdstuk 20: “Even voel ik me betrapt, maar zijn knikje vertelt me dat het goed is”

Ze is precies op tijd. Zo is Chantal. En in plaats van aan te bellen, appt ze me dat ze voor de deur staat. Dertig jaar ouder, maar zoveel verschilt ze niet met mijn dochter. Nu we allebei single zijn, zoeken Chantal en ik elkaar steeds vaker ook buiten werk op. Dat is fijn, want ik kan wel een vrijgezelle vriendin gebruiken. Sabine is een lieverd, uiteraard, maar woont niet om de hoek. Mieke lijkt zonder woorden toch de kant van Ruud gekozen te hebben, omdat hij nu eenmaal graag gaat varen met haar man Edwin. Blijkbaar zijn mannenvriendschappen dominant, want ook Heidi reageert tegenwoordig pas na een dag of drie op mijn berichten, en dan vaak nog met een luchtige afwimpeling ook.

We fietsen naar een bar aan de rand van de stad. Een voorstel van Chantal, een Ibiza-tent noemt ze het. Ze heeft een witte broek aan, een witte blouse met gouden druppels en turquoise bloemen, en parelmoer lippenstift. Qua looks past ze er sowieso. “De salade niçoise is er top, en de broodjes tonijn ook. Tuna melt noemen ze dat daar, dan krijg je er gesmolten kaas overheen.”

“Heet dat niet overal tuna melt?” glimlach ik. Ik hoor dat ik een beetje hijg. Mijn conditie is niet meer wat het is geweest. Tennis heb ik allang niet meer gespeeld en nu ik zoveel werk komt dat er ook niet van. Misschien moet ik toch eens de sportschool proberen. Dat hangen aan die apparaten vind ik doodsaai, maar zo’n les kan nog best leuk zijn.

“Waar sport jij eigenlijk?” vraag ik. “Ik ben gestopt met bootcampen”, antwoordt ze, “veel te zwaar en altijd op een tijd die totaal niet uitkomt. Als je in de zorg werkt, kun je alleen maar fitnessen lijkt het wel.” Precies het antwoord dat ik niet wilde horen.

We worden ingehaald door een donkere Tesla en ik kan het niet laten om te kijken wie er achter het stuur zit. Niet vergeten om zo een mooie selfie naar Wesley te sturen.

“Hoe is het met je?” vraagt Chantal terwijl we al een kwartier op de fiets zitten.

“Eh, goed, hoezo?”

“Ja? Sure?”

“Hoezo?” vraag ik nog een keer.

“Ik kan de laatste tijd niet zo goed hoogte van je krijgen. Soms heb ik het gevoel dat er iets speelt, maar ik weet niet wat.”

“Nee joh, ik voel me prima”, stel ik haar gerust. “Mijn leven is nogal veranderd het afgelopen jaar, en ik misschien ook wel.”

“Dat zal het zijn. Je moet me al je date-verhalen vertellen!”

Over het terras klinkt Me gustas tu van Manu Chao. Een van mijn zomerfavorietjes. Ruud vond dit altijd een vreselijke plaat, hij noemde ’m kinderachtig. Wat kunst betreft had Ruud echt geen smaak. Muziek luisterde hij zelden, en als hij een plaat opzette, dan was het van dat hoge pianogepingel. Muzak. Manu Chao laat me tenminste voelen.

“Wat doet de zon ons goed hè”, lach ik naar Chantal. Ik schud mijn voorgeveltje om het feestelijke moment kracht bij te zetten en kruis de blik van een grote vriendelijke grijsaard twee tafeltjes verderop. Hij heeft een rockabillykapsel, opgeschoren aan de zijkanten en fier omhoog bij zijn voorhoofd. Zijn grijze spijkerblouse zit strak zonder vetjes. Even voel ik me betrapt, maar het knikje dat hij me geeft, vertelt me dat het goed is.

“Ik was hier zo aan toe. Dank je wel dat je me meevroeg”, zegt mijn werkvriendin. Haar ogen staan nog steeds flets, maar gelukkig komt de kleur weer terug op haar wangen. Chantal is in mijn ogen de sterkste van de afdeling, maar nu maak ik me toch een beetje zorgen om haar. Ik heb haar in al die jaren nog nooit zo negatief en uitgeblust gezien. “Slaap je wel goed?” vraag ik.

“Niet echt. Weet je wat het is? Soms ben ik ook gewoon date-moe. Steeds weer investeren in zo’n vent. Vlinders, elkaar leren kennen, samen slapen, maar nog helemaal niet op m’n gemak zijn en dan kom ik gewoon uurtjes tekort omdat ik veel wakker lig. En dat hele circus steeds opnieuw, want met geen enkele man kom ik voorbij de eerste paar maanden. En dat ligt vast ook aan mij, hoor. Ik heb geen zin meer in dat gedoe van op zondag bij zijn voetbalwedstrijd kijken, of het gezever over zijn geschifte ex. Ik wil gewoon een man met wie ik het leuk heb. En lief. Iemand met een eigen leven en ook genoeg tijd voor mij.”

“Ik snap het helemaal. Je hebt zoveel vrijheid, dat merk ik nu ook met mijn co-ouderschap. Die scheiding had voor mij niet gehoeven, maar de vrije avonden die erbij komen, en de halvering van de was bevallen me ook wel.”

Ondertussen kijk ik nog een keer terloops naar rechts en weer word ik gevangen in de blik van de denim dude. Hij zit met twee vrienden te praten en lijkt single. Hoezo eigenlijk? Omdat er geen vrouw aan zijn tafel zit? Omdat hij geen ring draagt? Of omdat hij naar mij kijkt?

Chantal ziet het nu ook en lacht. “Lekker bezig, Mirjam. Ga even met hem praten, joh, ik wacht hier wel.”

“Nee joh!” roep ik net iets te hard en we gieren het uit. “Ik date alleen nog maar online, ik weet helemaal niet meer hoe dat moet, sjansen op het terras.”

“Je bent anders goed bezig, hoor. En laat je vooral niet tegenhouden. Je hoeft nog niet exclusief te zijn aan je rijke stinkerd. Of is hij dat wel aan jou?”

Ze moest eens weten.

“Heb je hem nog door Google getrokken?”

“Zeker”, zeg ik, zonder er verder een woord aan vuil te maken. “Wil jij nog een wijntje?”

“Ja, lekker, ik ga nu wel even naar de wc.”

Ik pak mijn telefoon en open Google, waar de zoekresultaten van Wesley en Mariska nog open staan. Het kostte wat moeite, maar ik heb haar gevonden. Een prachtige vrouw. ‘Meisje’ zou ik bijna zeggen, want ze is nog lang geen dertig. Haar Instagram staat op ‘privé’, maar op haar profielfoto staat ze blakend en blij. Stralend houd ze een roze ballon in haar hand. Ik maak een screenshot, zodat ik kan inzoomen op haar gezicht. Spierwitte tanden, volle lippen. Die roze ballon. Zou ze een meisje krijgen? Ik kan een bericht sturen in deze app, maar ik aarzel. Dit is een kans, maar hij knaagt. Als ik Mariska confronteer met de elastische moraal van haar man, dan schaad ik haar misschien nog wel meer dan hem. Stress is gevaarlijk tijdens de zwangerschap en kan een hoge bloeddruk of zelfs een vroeggeboorte veroorzaken. Dat wil ik, als moeder, niet op mijn geweten hebben. Ik laat Wesley vrijuit gaan en zij mag ’m hebben. Vanaf nu geef ik mannen geen tweede kans meer. Geen tweede date. Ik moet mijn werkwijze veranderen, Meer vooronderzoek, langer contact en meteen toeslaan na de eerste ontmoeting. Zij moeten het hardst geraakt worden.

“Wie is dat?” hoor ik achter me. Chantal! Wat heeft ze gezien?

Alle nummers uit Wraakvrouw vind je in onderstaande Spotify-lijst: