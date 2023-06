Wraakvrouw - hoofdstuk 21: “Zonder broekje kruip ik tussen de kakelverse witte lakens”

Dat ik die Mariska niet in gevaar wil brengen nu ze zwanger is, betekent niet dat ik Wesley niet even wil laten zweten. Ons contact bestaat immers alleen maar bij de gratie van zijn confrontatie. Juist nu hij vader wordt. Met een huwelijk en een kind op komst zeg je ‘ja’ tegen de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Het stichten van je gezin zou een tijd van liefde en verbondenheid moeten zijn. Van samen een nest bouwen en vooruit kijken, en niet bij ieder moment van sleur uitvliegen naar de vleugels van een ander. Het wordt tijd dat ik-vind-mezelf-heel-wat-Wesley daar eens op gewezen wordt. Laat ik daar nou een mooi plan voor hebben. Gewaagd, dat zeker, maar perfect.

“Niet weer pasta”, zucht Rick. “Kunnen we niet gewoon iets bestellen? We eten al de hele week gezond.”

“Dit is een nieuwe, met zalm, spinazie en kappertjes. Vind je vast lekker”, negeer ik zijn puberhumeur.

“Jezus! Het is hier nooit meer leuk. Dan ga ik wel naar de stad.”

“...”

“Om te eten?” vraag ik uiteindelijk.

“Om te léven. Waarom moet alles altijd zo normaal en verantwoord? We mogen toch ook wel eens genieten? Of niks doen? Nu snap ik wel dat papa wegging.”

“Wegwezen jij!” gil ik. “Dit laat ik me niet zeggen!”

“PRIMA! Ik ga wel bij papa wonen!”

“Succes ermee!”

Wanneer de achterdeur dicht valt, barst ik in tranen uit. Rick heeft altijd al het talent gehad om me in het diepste van mijn ziel te raken, en sinds hij pubert is dat alleen nog maar erger.

“Ik word ook niet goed van Rick hoor”, zegt Roos vanuit de hal. Ze hoorde ons waarschijnlijk en is speciaal naar beneden gekomen om een potje te stoken. Voor dit soort slangenpolitiek heb ik nu helemaal geen ruimte. En geen boodschap aan ook trouwens, want uiteindelijk zullen broer en zus het toch echt met hun bloedband moeten doen.

“Laat maar gaan”, zeg ik daarom. “Hoe is het met jou? Wat was je aan het doen?”

“Leren. Zwaar. Ik heb morgen een SO voor Duits en die vrouw is echt een nazi. Ze stuurt mensen er random uit. Gewoon omdat ze ze niet mag.”

Nog een dosis negativiteit is precies wat ik niet nodig heb. “Zal ik je na het eten even overhoren?” vraag ik daarom. “Dat werkt altijd wel voor je, toch?”

“Is goed”, zucht Roos en weg is ze weer.

“We gaan over twintig minuten aan tafel!” roep ik haar achterna.

Om tien uur zit Roos nog steeds te blokken en wil ik naar bed. Ik wil aan de gang met mijn plan, want het laat me niet los. Rick is nog steeds niet thuis en neemt ook niet op als ik hem bel. Het zit me niet lekker, dus app ik Ruud met de vraag of Rick bij hem is.

Komt eraan ja antwoordt de man die ik ooit liefhad, en hij mij, maar waar nog maar bar weinig van te voelen is.

Na een snelle douche stap ik in mijn vers verschoonde bed. Héérlijk. Zonder broekje en met alleen een zacht hemdje kruip ik tussen de kakelverse witte lakens. Ik open Novamora en zie tientallen berichten. Wat ik vooral zie, is dat het account van Wesley inactief is. Huh? Op zich een goede ontwikkeling, maar toch verrassend.

Ik open Second Love en kijk of ik hem daar kan vinden. Geen idee waarom, maar het is een gevoel. En verdomd. Zelfde tekst, bijna dezelfde nickname. Pleasureman noemt hij zich. Sportieve slanke man, op zoek naar een leuke, lieve, mooie vrouw die net als hij toe is aan hartverwarmende gevoelens. Elkaar aandacht geven en volledig in het moment zijn. En het welbekende discretieverhaal natuurlijk. Het idee dat Wesley gewoon door jaagt doet iets met me. Het is geen jaloezie. Toch? Ik weet zeker dat hij het is. Zuid-Holland, 1.87m en ik herken zijn houding door de geblurde profielfoto heen.

Op dit tijdstip blijken er 57 mannen online en de chats vliegen me om de oren. TallGod heet de een, EnjoyLife, Sunny_Side_Up, Goudenoog, Rode Ridder, StrongGiant. Ze zitten goed in hun zelfvertrouwen, die kerels. En allemaal zoeken ze hetzelfde: ontsnapping uit de sleur en één SL voor lange tijd. Stuk voor stuk willen ze de lusten van een prille relatie en niet de lasten, en schetsen ze met kreten als ‘veel onderweg voor mijn werk’ ‘eigen baas’ en ‘heel flexibel als jij heel leuk bent’ hun plan voor afspraakjes onder werktijd. Eentje pocht zelfs met zijn vakantiehuisje op de Utrechtse Heuvelrug.

Het is tijd voor mijn plan en ik krijg het er warm van. Ik maak een tweede account aan, en geef mezelf de naam Ruby. 30 and flirty omschrijf ik mezelf, en om Wesley geïnteresseerd te maken kopieer ik zijn tekst in andere woorden. ‘Geheimhouding verzekerd, lief zijn voor elkaar en veel lachen’ beloof ik. Op Mariska’s Instagram en Facebook zoek ik twee foto’s uit die ik makkelijk kan inzoomen en die voeg ik toe. Gevolgd door het zinnetje I’m the love that you’ve looked for, Write to me and escape, keurig gejat uit het liedje Escape van Rupert Holmes. Want dat is precies wat ik doe: ik laat Wesley zijn eigen vrouw tegenkomen zoals in dat nummer. If you like piña coladas. And gettin’ caught in the rain zing ik zachtjes in mezelf. Hoe fantastisch zou het zijn als Wesley zichzelf op deze manier betrapt.

De adrenaline giert door mijn lijf. Misschien is dit een brug te ver, maar ik voel dat ik dit moet doen.

Pas je een beetje op jezelf, lief? appt Sabine. Je bent zo stil de laatste tijd. Kom je volgend weekend gezellig bij me eten? Ik heb drie dagen het huis alleen. Slaap lekker zo! Kus. Misschien heeft ze gelijk en moet ik er eens even helemaal uit. Blijf ik gezellig logeren en gaan we op stap samen. Lekker dansen! Heerlijk.

Nu stuiter ik nog meer en mijn lijf gloeit nog steeds van de douche en de opwinding. Ik sluit mijn ogen en breng mijn beide handen langzaam naar beneden. Met twee handen tegelijk, een voor binnen en een voor buiten, tintel ik mezelf met ritmische klopjes naar een golvend orgasme. Voldaan val ik in slaap.