Wraakvrouw - hoofdstuk 22: “Chantal vraagt of ik het wel eens met een vrouw zou willen proberen”

Een lustige mystery man met de niet zo originele nickname Surfman mailt meteen drie berichten achter elkaar. Hij heeft er zin in blijkbaar. Hij zet zijn foto’s alvast voor me open en vraagt mij hetzelfde te doen. Dit is weer zo’n discrete, net als Wesley, want ik zie alleen maar een torso en een rank lijf in een wetsuit. Wat hij geeft, krijgt hij terug en dus verwissel ik mijn portret met glimlach voor een selfie van mijn rug en mijn billen in de spiegel. Goede taille, valt me op. Ik ben nog steeds een kilo of zes lichter dan voor de scheiding en omdat ik nu twee keer per week fitness en soms hardloop, blijft het ook zo. Het kan natuurlijk ook komen doordat met het vertrek van Ruud ook de rijke borrelplanken in het weekend zijn verdwenen.

Pas in de derde mail stelt Surfman zich voor als Edwin. 54 jaar, vader van vier en een ‘veeleisende baan, maar voor een héél bijzondere vrouw maakt hij altijd tijd.’ Hij zoekt ‘een liefde voor lang’ met ‘respect voor elkaars openbare leven.’ Ook al. Toch raakt hij iets in me. Er klinkt een bepaalde energie door zijn berichten die me nieuwsgierig maakt. Te beginnen met minstens dertig vragen. Wat laat me glimlachen? Wat is mijn vroegste herinnering? Als ik president was, wat zou ik dan invoeren? Welk boek liet me huilen? Hoe zag mijn leukste eerste date eruit? Slaap ik links of rechts in een camper?

In het ziekenhuis schieten zijn vragen regelmatig door mijn hoofd. Wat leuk om mezelf zo eens te bevragen. Het lijkt wel een soort vakantie-doeboek.

“Wat kijk jij vrolijk”, lacht collega Marjan.

“Het is ook een mooie dag toch?” glimlach ik. “Wat zijn jouw plannen deze vakantie?”

Er volgt een verhaal over een vouwwagen en Normandië, en ik ben maar wat blij dat ik voor ons een hotel in Barcelona heb geboekt. Geen gedoe, gewoon gezellig. Nog zes weken, dan gaan we.

“Ga je mee eten?” vraagt Chantal. Het is tien voor twaalf, maar ze heeft duidelijk trek, want haar bak salade en crackers heeft ze al in haar hand. Ik knik. “Ik pak even mijn brood en dan kom ik.” Ze loopt met me mee, wat jammer is, want nu kan ik niet kijken of die Surfman nog iets heeft gemaild. Ik heb pas twee vragen van de dertig beantwoord, en er ook twee terug gesteld. Mijn nieuwsgierigheid brandt.

We kletsen over het vakantierooster, over Marjan en haar zuinige man en ik twijfel of ik wel of geen verse jus zal halen bij de kiosk. “Zou je het weleens willen proberen, met een vrouw? Ik zag je laatst ook al zo inzoomen op zo’n knappe blondine toen we op het terras zaten. Je voelde je betrapt, dat zag ik, en nu zit je weer naar een chick te loeren.”

“Ik?”

“Ja, ik zie het wel, naar het koffiemeisje met die donkere vlecht.”

“Nee joh”, lach ik zenuwachtig. “Daarvoor houd ik veel te veel van mannen.”

“Nou, ik doe het soms wel met vrouwen en ik kan het je van harte aanbevelen, hoor. En je ogen liegen niet hè schat, ik zag je echt wel anders naar die chick op je telefoon kijken dan naar al die dames die hier rondlopen. Wie was zij dan?”

“Vrij jij met vrouwen?!” roep ik verbaasd uit. Een mooie kans om het onderwerp te keren. “Dat wist ik niet, joh. Ben je bi?”

“Maakt mij het uit wat ik ben, ik vind het gewoon lekker geil af en toe.”

“Alles? Doe je dan alles?”

“Natuurlijk, hahaha, wat denk jij dan?”

“Zoenen zou ik wel kunnen”, zeg ik, “met die borsten zou ik me ook nog wel raad weten, maar alles onder de navel vind ik veel te ingewikkeld.”

“Hoezo? Je hebt het zelf ook! Je weet toch wat je zelf lekker vindt?”

“Dat zeker, maar ik hoef niet zo’n extra paar lippen in mijn mond.”

“Je weet niet wat je mist, meid. Ik ben enorm oraal georiënteerd en ik kan je vertellen dat alle kutjes die ik heb geproefd echt lekkerder smaken dan de gemiddelde pik.”

“Dat zeggen mannen ook vaak, dat het zo lekker smaakt. Laatst had ik een date die zijn vinger lustig tussen mijn benen roerde en ’m daarna in mijn mond duwde. Hij vond het geil als ik mezelf proefde.”

“Och ja, dat is echt zo’n machoding van mannen”, lacht Chantal, “maar verder hou ik wel van ze!”

“Misschien moet ik het eens een kans geven”, lach ik, “maar voorlopig heb ik de mannen nog niet uitgespeeld.”

“Heb je nog een leuk project lopen?” wil Chantal weten.

“Nou, er kan wel wat nieuws bij”, lach ik iets te hard. “Ik heb het deze week alleen nog maar met mezelf gedaan, en vorige week was ook niet noemenswaardig.”

“Gelukkig komt de lustige lente eindelijk tot bloei”, grapt Chantal, “laten we een wedstrijd doen. Wie als eerste een lover tussen haar lakens sleept, heeft gewonnen.”

“En trakteert de ander op een wijntje, zo winnen we allebei”, vul ik aan.

“We moeten weer, hè?” zucht Chantal.

“We moeten weer.”

Terwijl we teruglopen naar de longafdeling, vertel ik dat Ruud over drie weken vijftig wordt. “Gelukkig hoef ik nu niet zo’n opblaasbare Abraham in mijn voortuin”, zeg ik stoer, maar ik merk dat het me bezighoudt. Chantal ziet het ook en pakt me bij mijn arm. “Je koopt gewoon een cadeau voor hem, en op de dag zelf gaan wij de stad in, oké? Vieren we ons eigen feestje wel.”

Wat een geluk in mijn leven, deze vrouw.

Fluitend loop ik over de gang, het deuntje van Better days van The Meltdown over mijn lippen blazend. Ik denk aan het verdriet dat ik had na Ruuds vertrek, de paniek die ik voelde en de ontluistering en hoe het stof nu, neergedaald en wel, zich eindelijk in de hoek laat duwen. Het lukt me weer om te genieten.

Hij surft het liefst op de Brouwersdam in Zeeland, mailt Edwin de Surfman me ’s avonds. En speciaal voor mij wil hij wel rechts slapen, in zijn camper. Mag ik links. Uit zijn favoriete boek heeft hij een passage voor me voorgelezen. “Vooruitgang bestaat niet. Alleen beweging. Dat is de grote verdienste van de twintigste eeuw, dat we mogen bewegen.”

Het komt blijkbaar uit Joe speedboot van Tommy Wieringa. Dat boek heb ik nooit gelezen en de kans is klein dat ik dat ooit ga doen. Edwins stem is zwaar, met een klein raspje en een vleug vuur. Energiek en sexy.

Ik ben benieuwd of je net zo lekker beweegt als dat je voorleest, schrijf ik terug. Als je mijn gezicht wil zien, stuur me dan een bericht op Telegram. Aan jou de taak om het raadsel op te lossen! Game on, Surfman.

