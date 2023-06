Wraakvrouw - hoofdstuk 23: “Ik voel dat ik wil klaarkomen. Hier, midden op het terras”

Hij heeft grijsblauwe ogen en oogleden die je als vrouw waarschijnlijk zou laten liften. Het overhellende deel geeft zijn blik iets donkers. Donker en daarmee spannend. Spannend en daarmee sexy. Met twee witte wijn zitten we op een terras bij een watersportvereniging, Edwin kwam meteen naast me zitten in plaats van tegenover me. De mussen vallen van het dak, maar hij draagt een pak. Donkerblauwe pantalon, wit overhemd met de boord open en de mouwen opgerold. Ik heb op zijn verzoek een rood jurkje aangetrokken, en daarvoor nog snel mijn benen ingesmeerd met bruin-zonder-zon.

“Je ziet er prachtig uit, Mirjam”, glimlacht hij. “Echt mijn type vrouw.”

“Dank je”, lach ik beleefd terug. “Jij -”

“Wat vind je van mij? Hoe vind je het tot nu toe? Gezellig toch?”

Blijkbaar gaan we nu al evalueren.

“Zeker”, glimlach ik. “Je bent boeiend gezelschap.”

Brede grijns. “Boeiend, ja?”

“Boeiend”, knik ik. “Aantrekkelijk boeiend.”

“Waar val je op, bij een man?”

“O, bij een mán?” plaag ik.

Een glinsterende blik en een nog grotere grijns. “Ik heb bijvoorbeeld een zwak voor sprekende ogen, en die van jou zijn werkelijk schitterend. Diepblauw, ik kan er bijna in verdrinken.”

Zijn woorden, en ook zijn knappe hoofd, zorgen voor een zinderend, en bijna zenuwachtig gevoel. Deze Edwin weet me te raken. Ik geef mezelf toestemming om vrolijk terug te flirten.

“Ik hou van een man die weet wat-ie wil”, zeg ik zacht, “en die niet bang is om het te halen.”

Edwin kijkt me aan en strijkt met twee vingers over mijn been. Zo zacht dat het nóg voelbaarder is. Mijn huid tintelt en trekt. De chemie tussen zijn vingers en mijn huid is zo sterk dat ik er op deze snikhete dag toch kippenvel van krijg.

“Mooie lange benen, daar houd ik ook van”, gaat Edwin verder, “en van vrouwen die de randjes van het leven durven op te zoeken.”

“Rafelrandjes?” fluister ik.

“Ja. Of kanten randjes.”

Met zijn vingertoppen streelt deze mysterieuze man over mijn dijbeen. Ik weet nog bijna niks van hem, ik weet alleen dat ik dolgraag wil proeven hoe hij zoent. Terwijl ik mijn hoofd voorzichtig naar voren buig, leunt Edwin juist wat meer opzij. Om zijn lippen te raken moet ik nu nog verder naar hem toe bewegen, en precies in die beweging laat Edwin zijn hand onder mijn rok glijden en draait diezelfde rondjes nu steeds dieper naar mijn broeierige binnenste.

“Warme randjes, ook.”

“Zeker ook warme randjes. Klamme randjes al net zo.”

Met één vinger strelend in mijn lies en één vinger die ik als een magneet boven mijn slipje voel zweven, weet ik dat dit de meest spannende eerste date van mijn leven wordt. Niks in mij zegt dat ik Edwin wil tegenhouden, hier, midden op het terras. Ik ben benieuwd hoe ver hij durft te gaan en ben ook nog eens vreselijk opgewonden. Hij voelt het, zonder mijn broekje aan te raken.

“Zomerhitte?” fluistert hij grijnzend.

“Zou het?” plaag ik, en ik kantel mijn bekken zodanig dat mijn vulva zich tegen zijn vingers vlijt. Challenge accepted lijkt Edwin te denken, want hij streelt onverstoorbaar door. De spanning knettert van het terras af.

“Waar werk je eigenlijk?” vraagt hij. Zijn stem iets zwaarder, zijn manuele massage iets steviger.

“Utrecht”, zeg ik, “in het ziekenhuis. Jij?”

“Hier een stukje verderop, in Den Haag.”

Een warme golf lust bevochtigt mijn broekje. Edwin leest er terecht een aanmoediging in, en zet nog eens extra aan. Mijn clit schreeuwt in stilte om aandacht en voelt als een volgezogen ballonnetje.

“En wat doe je dan, in Den Haag?” vraag ik. Het kost me moeite om mijn stem onder controle te houden.

“Ik vertel de mensen wat ze moeten doen”, fluistert Edwin in mijn oor, en hij likt onzacht aan mijn lelletje. “En ik haal graag wat ik hebben wil.” Zijn beide vingers zijn inmiddels wat omhoog geschoven en rollen nu bijna stijldansend over mijn string. Precies op het plekje waar ik ze zo vurig wens.

Dit is zo spannend. En zo geil. Ik voel dat ik wil klaarkomen. Hier, midden op het terras, als een dikke FUCK YOU naar de wereld.

“Kom op dan”, zeg ik zacht, en Edwin duwt zijn hand nog dieper tussen mijn benen. Ik blijf hem strak aankijken en terwijl ik me met een ingehouden kreun overgeef aan mijn orgasme.

“Ja?” vraagt hij met grote ogen.

“Ja”, glimlach ik met gloeiende konen.

Edwin slaat snel zijn benen over elkaar en pakt mijn hand.

“Wat. Een. Vrouw”, zucht hij terwijl hij mijn handpalm kust. “Wat een vrouw.”

“Had u nog een drankje gewild?” vraagt de ober. En ja, dat hadden we. Een bitter lemon voor mij, want van al dat gevoos krijg ik dorst. Plus: ik moet niet te laat naar huis, want Rick en Roos komen zo. Edwin is blijkbaar vergeten dat hij nog moet rijden, want hij bestelt nog een wijn.

De sfeer is anders nu, tussen ons. Ik voel me sterk, oppermachtig bijna, en het is duidelijk dat ik Edwin heb verrast. Hij praat aan één stuk door, vooral opscheppend, over zijn lage handicap met golf en zijn afstanden met surfen. Ik luister wel, maar het zegt me niet zoveel. Zijn benen liggen nog steeds strak over elkaar gevouwen en zijn gezicht blijft verdomd fijn om naar te kijken. Hij heeft iets vertrouwds bijna, alsof ik hem al ken. Ach, waarschijnlijk heeft de zomerhitte mij bevangen.

“Ik ga”, zeg ik een kwartier later. “Wat leuk. Misschien zie ik je nog eens.” Met een aai over mijn been wenst Edwin me een mooie dag toe. “We zien elkaar”, grijnst hij.

Onderweg naar mijn auto zie ik dat ik twee telefoontjes van een anoniem nummer heb gemist. Is vast het ziekenhuis. Nieuwsgierig bel ik naar de planning, maar zij blijken het niet te zijn. Vreemd. Vast zo’n telemarketingtype. Het zweet breekt me uit wanneer ik ga zitten en bij het dichtslaan van de deur schiet ik in een enorme lachbui.

Werk je morgen? app ik naar Chantal. Ik heb een heel bijzonder verhaal en nee, dat kan echt niet over de app.

Trrrr. Trrrrr.

Het is Rick.

“Hee lieverd!” zeg ik vrolijk. “Ben je al thuis?”

“Waar ben jij?” bromt mijn puber.

“Ik ben onderweg naar huis.”

“Oké. Maar waar ben jij?”

“In de auto”, antwoord ik, “Ik ben er over een half uurtje.” Plus tien, zie ik op mijn navigatie, maar uit bescherming tegen lastige vragen rond ik af naar beneden.

“Waar dan? En met wie was je?” houdt Rick vol.

“Ik rijd op de A12, dus ik ben er zo. Waarom bel je? Heb je iets nodig?”

“Mag ik vanavond barbecueën bij Shane?”

“Tuurlijk! Tien uur thuis. Veel plezier!”

You’ve been hit by a butterfly van Steffen Morrison hoor ik op de radio. Voor mijn missie heb ik nog lang niet genoeg informatie, maar soms moet je eerst goed voor de innerlijke mens zorgen en dat is vandaag fantastisch gelukt.