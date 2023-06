Wraakvrouw - hoofdstuk 24: “Het lijkt wel hoe vaker ik seks heb, hoe meer zin ik krijg”

Het is Ruuds vijftigste verjaardag vandaag en in plaats van vieren met het hele gezin in Londen, gaat-ie met de kinderen barbecueën in de tuin van zijn ouders. En ben ik onderweg naar Sabine voor een ladies only weekend. Met een appje heb ik de man die ruim twintig jaar de mijne was gefeliciteerd met deze mijlpaal en met een duimpje heeft hij me bedankt. Dat is blijkbaar waar we nu staan.

Tijd om erover te sippen heb ik niet, want ik rijd in mijn nieuwe gestreepte jurk, mét noemenswaardig decolleté, naar Breda voor een nachtje aan de boemel in De Bommel. Sinds jaar en dag is dit de plek waar single veertigplussers nog ouderwets op jacht gaan. Het lijkt me ook wel wat, om gewoon weer eens in het wild versierd te worden. Een ding is zeker: ik sta overal voor open dit weekend.

Met Edwin heb ik inmiddels een hotline, ook al is het zaterdag. Blijkbaar is zijn weekend niet zo gezinsintensief. Sinds onze zwoele terrassessie, die ik de afgelopen dagen eigenhandig herbeleefd heb in bed, appen we de hele dag door. Voor vertrek heb ik hem een selfie vanuit de auto gestuurd en ik durf te wedden dat ik een reactie heb wanneer ik bij Sabine de parkeerplaats oprijd.

En ja hoor.

“Jeez beauty, wat doe je met me? Ik blijf maar aan je denken. Ik wil je zien, ik wil je proeven, ik wil je voelen.”

“MMM, klinkt aanlokkelijk”, stuur ik terug. “Het is dat ik helemaal in Breda ben, anders had ik jouw lippen ook wel willen proeven.”

“Daar in het zomerse zuiden is vast wel een hoekje te vinden waar ik mijn tong over jouw lippen kan laten glijden”, probeert Edwin.

Ik klik mijn telefoon uit en bel aan bij Bien. Hij wacht maar.

“Ik ging er een beetje vanuit dat ik hier een verdrietige vrouw moest troosten”m lacht Sabine wanneer we met een gin-tonic in de tuin zitten, “maar je lijkt er niet zo mee te zitten dat je geen Abrahamsparty organiseert vandaag.”

“Welnee joh”, roep ik, “Ruud zoekt het maar lekker uit. Ik ben veel liever hier bij jou en ik heb zin om straks te dansen in de kroeg.”

Mijn beste vriendin kijkt me aan, trekt haar wenkbrauwen op en vraagt: “Weet je zeker dat dat alles is?”

“We gaan er verrukkelijke avond van maken! Proost!” en ik tik mijn half lege glas gin tegen het hare.

Het is bomvol bij de Bommel en hoewel ik hier een tijd woonde, ken ik niemand. Mannen met speknekken, vrouwen met te veel eyeliner en opgespoten lippen, overhemden waarbij het laatste knoopje tot onder de tepellijn is dichtgeknoopt en ingewikkelde behabandjes die boven halsjes uitpriemen. Je kunt zien dat mijn leeftijdsgenoten hun best hebben gedaan om er nog iets van te maken. De muziek is heerlijk. Beetje soul, beetje oudjes. Come on over, turn me on komt voorbij, van Isobel Campbell en ik kan het niet laten om dit nummer naar Edwin te sturen. Met zo’n rood speldje van m’n locatie. Gewoon om te pesten. Zo’n vader van vier kan natuurlijk niks op zaterdagavond, maar ik geniet ervan om zijn verlangen te laten groeien.

Sabine straalt. Ze danst en ze lacht, de huid op haar gezicht hangt wat losser dan een paar jaar geleden, maar ze geniet. Misschien nog wel meer dan toen.

“Dit moeten we echt vaker doen”, tettert ze in mijn oor. Zo hard dat mijn gehoorgang ervan kriebelt.

“Ja!” roep ik terug, “laten we elkaar vaker en langer zien, knappen we allebei van op. En onze gezinnen redden het best wel even zonder ons.”

Met een dikke knuffel vieren we onze vriendschap.

“Zie jij nog een leuke man voor jou?” vraagt ze.

“Niet echt nee, deze zijn allemaal wel heel belegen”, lach ik. “Maar wie weet wat er nog komt.” Of wie, denk ik bij mezelf.

She’s no Lady van Lyle Lovett, schalt door het café. Ook al zo’n lekkere. Sabine en ik slowen met elkaar, bij gebrek aan beter, en dat trekt de aandacht van de heren wel degelijk. Gratis drankjes van de goedlachse grijsaard en een goedkeurende knipoog van de lange stille in de hoek. Hij is duidelijk geen danser en ik bedenk me dat ik dat ook toevoeg aan mijn verlanglijstje voor een nieuwe man. Ik wil iemand die danst en die lol heeft. Van het leven houdt, in plaats van al dat serieuze gedoe.

Dansend laat ik mijn ogen door de kroeg cruisen, en ineens kruisen ze een donkere blik. Verdomd. Mijn hart maakt een sprongetje, van blijdschap, maar ook flinke vleug schrik. Edwin is hier. En ik ben met Sabine. Hij kijkt me aan, grijnst en gebaart met een kort knikje dat ik naar het toilet moet lopen.

“Ik ga even plassen!” roep ik naar Sabine, als Edwin ons gepasseerd is.

“Oké, ik ga mee!”

“Nee joh, we zijn geen zestien meer”, antwoord ik beslist. Mijn vriendin kijkt me verbaasd aan, maar blijft gelukkig wel staan.

Ik weet niet of hij bij de mannen of de vrouwen is. Ik gok die eerste. Meteen goed, want bij binnenkomst staat hij meteen aan de andere kant van de deur.

“Jij be-”

Verder kom ik niet, want Edwin duwt zijn lippen op de mijne. Zachtjes likkend over mijn onderlip, duwt hij zijn tong bij mij naar binnen. Sommige mannen zijn draaiers, Edwin in een grijper. Alsof hij mij aan mijn tong naar zich toetrekt. Dominant en verdomd sexy. Ik laat mijn handen over zijn rug glijden. Goed getraind voel ik, zonder te pronken. Zijn warmte laat me nog meer naar hem verlangen. Hij kust mijn wangen, mijn mond, mijn oren, mijn neus, mijn hals, mijn hele gezicht. Ik steek mijn handen onder het randje van zijn broek, op zoek naar zijn billen. Met een stevig gebaar rukt Edwin zich los uit mijn armen en duwt zich van me af.

“Plastijd is over, Mirjam”, grijnst hij. “Ik zie je later.” Met een laatste kus verdwijnt hij door de deur en laat mij verbouwereerd achter. In de spiegel zie ik mijn verhitte hoofd en een vleug lippenstift op mijn kin. Ik gooi een klets water in mijn gezicht en loop zo neutraal mogelijk terug naar Sabine.

“Gaat het wel?” vraagt ze bezorgd. “Je bleef zo lang weg.”

“Ja, beetje warm”, antwoord ik. “Heb even mijn hoofd onder de kraan gehouden.”

“Ik zie het!” lacht ze. “Wil je even naar buiten?”

“Nee! Dansen!” roep ik. Ondertussen kijk ik om me heen of ik Edwin nog ergens zie, maar ik kan hem nergens vinden.”

Nu Sabine zo straalt en ik in m’n afterglow sta te dansen, wordt onze magnetische werking alleen maar sterker. Mannen om ons heen, nog meer gratis drank en hier en daar een hand op een heup. Wat een topavond.

Drie uur later rol ik ongedoucht Sabines logeerbed in. Moe, maar voldaan. Ik betrap mezelf op berichtjeshoop. Van Edwin. Wat ik wel zie is weer twee gemiste oproepen van een anoniem nummer. Om kwart voor twaalf en om half twee. Wie belt er nou zo laat? Zou het Edwin zijn? Een emoji van een vlammetje stuurt hij me wel, en een kusmondje, maar geen woord over een telefoontje. Of over ons toiletavontuur.

Ook op Kik zie ik een bolletje staan. Het is Wesley.

“Denk je nog weleens aan me?” appt hij. Ik wel aan jou. Gut ja, Wesley. Door het ware leven was ik die man toch bijna vergeten. Zou hij m’n pina colada-actie al ontdekt hebben?

Dinsdag ben ik bij je in de buurt. Zal ik even langswippen? Als smaakmaker stuurt hij er alvast een selfie bij.

Het lijkt wel hoe vaker ik seks heb, hoe meer zin ik krijg. En deze shirtloze foto zet op dat vlak nog een tandje bij.

Dan werk ik. Klassieker in de linnenkamer? schrijf ik terug. Ik zou het nog doen ook.