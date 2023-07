Wraakvrouw - hoofdstuk 25: “Wil hij met me naar bed of wil hij me vermoorden?”

Met haar handen gevouwen om haar dikke buik, straalt Mariska tussen de roze ballonnen. Op Instagram zie ik dat ze gisteren haar babyshower vierde. Ze moest eens weten dat Wesley - haar man en de vader van haar dochter - gisteren opnieuw een hengeltje uitgooide naar een seksdate met mij en dat hij van plan is om me vanmiddag te grazen te nemen in de linnenkamer. Wat kunnen mannen toch zielloze schoften zijn.

“Kan ik iets van je overnemen?”, vraag ik aan Chantal. Ze ziet er moe uit en is ook niet zo haar gezellige zelf.

“Als je tijd hebt, graag. Kamers 12, 14 en 16 moeten allemaal nog verschoond en opvolging van visite.”

“Prima, begin ik bij 16. Hoe gaat-ie vandaag?”

“Pffff. Het lijkt wel alsof iedereen extra vragen heeft of paniekaanvallen. En meneer Celshuk eiste net dat ik een taxi voor hem belde, omdat zijn neven hem niet komen halen. Die man zit aan het zuurstof en heeft nog steeds koorts, dus hij kan helemaal niet naar huis. Dat zei ik hem ook, maar hij wil het gewoon niet horen. Nou joh, na weer zo’n rotnacht heb ik daar toch echt de kracht niet voor.”

“Wat voor nacht dan? Slaap je slecht?” vraag ik.

“Al weken, en het wordt alleen maar erger. Vannacht zag ik het weer vijf uur worden, en om zes uur ging de wekker weer. En zonder reden, hè? Gewoon klaarwakker. Van verveling ben ik maar gaan borduren.”

“Een hele grote pik zeker?”

Chantal kijkt me verbaasd aan.

“Is helemaal in, hè”, zeg ik droog, “erotisch borduren.” Ik ben blij dat het me lukt om haar toch even aan het schateren te krijgen. Lachen maakt het leven lichter.

Nadat ik de man in kamer 16 heb gedoucht en de dame in kamer 14 opnieuw heb gekatheteriseerd, haast ik me naar mijn locker. Stel je voor dat Wesley echt wil komen, dan moet ik wel wat verzinnen.

Ik ben er over een uur, appte hij drie kwartier geleden.

Kom maar naar de parkeergarage, stuur ik terug.

Voor de vorm trek ik de twee bovenste drukkers van mijn uniform los, maar veel gezelligs kan ik er niet van maken natuurlijk. Ik ben allang blij dat ik vandaag gewoon witte gympen draag in plaats van die praktische klompjes.

Met lichte zenuwen loop ik naar beneden. Een smoes voor mijn collega’s verzinnen lukte me niet meer, dus ik heb maar voor de Houdini-methode gekozen.

Wes en z’n Tes staan helemaal achterin de hoek geparkeerd, dus ik moet nog een paar minuten op mijn elegantst lopen. Dat valt niet mee als je het gevoel hebt dat iemand naar je kijkt. Gelukkig zie ik zijn portier al omhoog schuiven en kijkt hij me grijnzend aan. Wat een knappe man is het toch.

“Mirjam... Mirjam, Mirjam, Mirjam”, zegt hij voordat hij me kust. Zijn blik is anders. Zou hij me toch door hebben?

“Hé handsome”, flirt ik. Kijken hoe ver ik kan gaan, dat is mijn missie voor vandaag. “Jij hebt wel lef”, zegt Wesley. Zijn donkere ogen kijken dwars door me heen. Met een kort knikje geef ik hem gelijk. “Ben je niet bang dat je collega’s je hier zien?” gaat hij verder. “Ik ben bewust hier gaan staan, want tot dit punt reiken die camera’s niet. Of in ieder geval niet scherp.”

Wil hij me neuken of wil hij me vermoorden? Op dit moment zou ik het allebei geloven. Opvallend genoeg windt de spanning me enorm op. Misschien heeft hij echt nog niks door en pakt-ie me gewoon even op zijn achterbank. Ik heb het al helemaal uitgedacht, mocht hij me confronteren. Ik ben aan zet, sowieso.

“Hoe is ’t met je?” vraag ik.

“Hoe denk je dat het is?”

“Goed, denk ik, want zo zie je er wel uit.”

“Goed? Ja?”

“Hmm hmmm”, knik ik.

“Ik dacht dat wij een afspraak hadden, Mirjam. Ik dacht dat wij elkaar hadden beloofd om discreet te zijn.”

“Ja, dat is zo”, zeg ik. Zijn kalme toon voelt niet prettig.

“Precies. En wat versta jij onder discreet, Mirjam?”

“...”

“Vind jij foto’s van mij maken discreet? Vind jij de Instagram van mijn vrouw bekijken discreet?”

Zijn directheid overvalt me. Ik voel een steen in mijn maag, maar ook een soort oerkracht die vanuit mijn binnenste omhoog kruipt en waarmee ik me herpak.

“Ik zag in haar app dat jij haar stories hebt bekeken. Ik weet niet of jij dat weet, maar dat kun je dus gewoon zien.”

“Jij? Jij zag dat op haar telefoon?” Die Wesley blijkt dus echt zo’n micromanager. Ook bij z’n eigen liefje.

Hij kijkt me kil aan.

“Leuk om je even te zien”, jok ik, “maar ik moet nu weer maar boven. Mijn medicatieronde begint zo.”

Zonder zijn reactie af te wachten, geef ik Wesley een kus op zijn wang en draai me om. Met flinke passen loop ik naar de deur. Ik voel zijn ogen in mijn schouderbladen branden, maar vertrouwend op mijn gehoor weet ik dat hij me niet achterna komt.

Zodra de deur dichtvalt en ik de trap oploop, doe ik mijn oortjes in en zet m’n favoriete powerplaat van dit moment op. Starlight van Yola. Die gladjakker denkt dat hij me wel even kan intimideren, maar nu ben ik klaar met hem. Ik ben tevreden. Ik heb het goed gedaan. Hij zweet peentjes en hij denkt toch, al is het maar een minuut, aan wat hij allemaal te verliezen heeft. Ik blokkeer Wesley in mijn telefoon, gooi zijn nummer weg en ga weer fluitend aan het werk. Case closed.

Boven staat Chantal me op te wachten.

“Mir! Waar was je nou? Ik heb je vier keer laten oppiepen!”

“O! Ik hoorde-“

“Mevrouw Vermeulen is in shock geraakt, doordat ze ineen hele hoge koorts kreeg.”

“Vermeulen...”

“Kamer 14. Haar katheter was veel te ver doorgeschoten en heeft een bloeding aan haar blaas veroorzaakt.”

“O nee!”

“Hoe kan dit nou? Echt, waar zit jij met je hoofd de laatste tijd? We moeten allebei bij het afdelingshoofd komen nu. Je wordt bedankt, Mirjam.”