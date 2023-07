Wraakvrouw - hoofdstuk 26: “Edwin pakt me bij mijn knieën en trekt mijn benen over de zijne heen”

Mijn verhaal over hoe ik even tot mezelf moest komen in de parkeergarage klonk zo geloofwaardig, dat ik er bijna zelf intrap. Van der Maden keek me bezorgd aan en zei dat ze heus begreep dat ik even tot mezelf moest komen in deze moeilijke tijd. Meestal vind ik het vreselijk als mensen medelijden met mij als verlaten vrouw hebben, maar op dit moment komt het me goed uit.

“Maar Mirjam”, vervolgt ze, “geef het de volgende keer gewoon even door aan je collega’s en knijp er niet zomaar tussenuit. En als het niet gaat: ziekmelden. Je helpt niemand wanneer je je werk maar half doet.”

“Begrepen”, knik ik. “Het zal niet meer gebeuren.”

Ik hield Chantal uit de wind door alle verantwoordelijkheid voor de verkeerd geplaatste katheter van mevrouw Vermeulen op me te nemen, ook al was het haar patiënt. Terecht ook, want het was wel degelijk mijn fout. Blijkbaar zat ik met mijn hoofd toch al bij Wesley. Zo spannend moet ik het absoluut niet meer laten worden.

“Pffff!” zucht ik, wanneer we weer buiten staan. Ik kijk naar rechts, maar zie dat Chantal mijn opluchting niet deelt. Ze lijkt nog steeds boos.

“Sorry dat ik je hierin meegesleurd heb”, zeg ik dus maar.

“Pas nou maar gewoon een beetje op jezelf, oké?” antwoordt Chantal. “Ik wil graag nog langer met mijn favoriete collega kunnen lachen.”

“Ik ook”, zeg ik, “en vieze verhalen delen.”

Doodmoe stap ik in de auto naar huis. Dit soort stress kost me bakken energie. Ik kijk op Telegram en zie weer een stapel berichten van Edwin. Gelukkig. Ik kan een oppepper vol aandacht nu wel gebruiken.

Ik denk aan je, mooie vrouw, schrijft hij. Heel veel. Jij ook aan mij?

Hier, om je geheugen op te frissen, gevolgd door een selfie in een blauw met wit gestreept T-shirt dat hem goed staat. Blijkbaar is het casual woensdag bij Edwin, want hij zit lekker zonnig in de tuin. Uit de weerspiegeling van zijn zonnebril herleid ik allemaal omgevingsinformatie. Grote tuin, veel gras en witte terrasstoelen met opengewerkte leuningen. Op zijn selfies draagt hij een schelpjesarmbandje, maar wanneer hij bij mij komt is dat af. Blijkbaar heeft het een romantische waarde voor hem. Een goede om te onthouden, want als ik dat bandje op de een of andere manier kan bemachtigen, heb ik bijzonder mooi bewijs tegen hem. Voordat het zover is, moet ik eerst weer een ontmoeting zien te organiseren.

Op welke plek zou jij mij graag eens beminnen? vraag ik daarom.

Daarna start ik de motor en rijd naar huis. Op de radio hoor ik een nummer van Radiohead, maar dan in een coverversie. Soulzangeres Danielle Ponder zingt Creep en raakt me in mijn diepste binnenste. What the hell am I doing here, I don’t belong here, hoor ik en voel ik. I wish I was special.

Voordat ik het weet stromen de tranen over mijn wangen. Sinds Ruuds vertrek ben ik alleen maar aan het jagen en bouwen en sterk zijn. Terwijl ik ook gewoon verdriet heb. Ordinair liefdesverdriet. Ik ben niet alleen verlaten voor een ander, maar ook mijn maatje kwijt. En hoezeer ik mijn ego ook laat strelen door al die Wesleys en Edwins, opbouwend is het natuurlijk niet. Of het me ooit nog lukt om een man te vertrouwen is al helemaal de vraag, want ik zie nu met hoeveel gemak mannen vreemdgaan en met hoeveel ze zijn. Wat dat betreft is het precies zoals Beyoncé zingt in Daddy lessons, waarin ze zingt over haar vader die waarschuwde voor players. M’n vader zou eens moeten weten wat ik nu allemaal uitvreet.

VRIJDAG

“Nee! Ik doe het niet!” gilt Rick. “Ik ga met vrienden naar Terschelling en ik ga echt niet met Roos en jou op een familiecamping zitten! Ook niet in Barcelona. Ik ben bijna achttien.”

“Dat vind ik wel jammer”, zeg ik, de snik die ik voel opkomen zo zorgvuldig mogelijk inslikkend. “Ik vind het wel heel gezellig als je meegaat. Dan kun je toch daarna met je vrienden weg?”

Ik zie mijn puber worstelen. “Ik ga niet kiezen tussen jou en papa, ik trek mijn eigen plan. Jullie zoeken het zelf maar uit.” Met een klap gooit hij de deur dicht en vertrekt naar boven.

Ruud. Natuurlijk. We hebben nog helemaal niet besproken wat zijn vakantieplannen zijn. Ik besluit meteen te appen.

Een paar uur later lever ik Roos en Rick bij Ruud af, inclusief tassen voor laptops, boeken, een tweede beeldscherm en een tas kleding van Roos. Ze heeft morgen een feestje en wil wat te kiezen hebben. Ze had gelijk toen ze riep dat zij er ook niks aan kon doen dat er bij Ruud nauwelijks kleding ligt. Dus ik sjouw me nu een breuk en koop daarmee mijn schuldgevoel af.

Aansluitend rijd ik door naar Rijswijk, want daar heeft Edwin een hotelkamer geboekt. Een suite zelfs. Ik kan alvast inchecken, verzekert hij me, kamer 309. Hij is wat verlaat, maar zijn belofte om bijzondere attributen mee te nemen, maakt veel goed. Ik vermaak me wel in die jacuzzi.

Neem ruim van de roomservice, voegt hij er nog aan toe. Ik bestel witte wijn, bruiswater en alle toetjes op de kaart. Ik voel me net Julia Roberts in Pretty woman. Alleen de walkman met Prince mist nog. Alle flesjes badschuim die ik kan vinden, gooi ik leeg onder de kraan en ik laat het bad helemaal vollopen. In een witte badjas, ook al zoals in de film, open ik de deur voor de roomservice en volstrekt tevreden draag ik het dienblad naar de badkamer. Het licht in de badkamer heeft zelfs een dimstand, dus ik laat mezelf in een zwoele schemer, met een bel wijn en een blad vol toetjes, in het warme water zakken.

Mijn lijf voelt rozig en zacht. Ik ben al aan mijn derde gebakje begonnen wanneer ik de deur hoor opengaan. Edwin vindt me vanzelf wel, besluit ik, het licht van de badkamer is vast een goede hint. En inderdaad, want niet veel later voel ik twee handen achterlangs naar mijn borsten glijden. Ik buig mijn hoofd achterover en land met mijn lippen op Edwins mond. Zijn tong likt lief over mijn onderlip en aan het gerommel achter me merk ik dat hij ook zijn kleding uittrekt.

“Hé mooi meisje”, gromt hij, “wat zit jij er lekker bij. Heb je nog iets overgelaten voor mij?”

“Hoezo?” grijns ik. “Ik ben toch jouw toetje?”

Edwin lacht. Hij is bruin en getraind, en ik zie nu pas dat hij een grote moedervlek op zijn borstkas heeft. Hij draagt ’m met trots.

“Je hebt het wel naar je zin, hè?” vraagt hij lachend, en onder water legt Edwin zijn handen op mijn heupen. Door al het schuim is er niks te zien, maar toch zit hij meteen op de goede plek. Hij schuift zich naar me toe en zoent me opnieuw. Gulzig glijden onze tongen langs elkaar en gaan onze handen op onderzoek uit. Edwin pakt me bij mijn knieën en trekt mijn benen over de zijne heen. Mijn handen zoeken zijn borst en dan zijn buik. Onderweg springt zijn harde pik me als een kwispelende puppy tegemoet. Komt dit door het water of heeft hij echt een hele grote? Edwin knijpt liefkozend in mijn dijen en laat zijn handen langzaam naar binnen glijden. Met zijn duim duwt hij tegen mijn pleasureparel en ik veer omhoog van opwinding. Hij kust mijn hals en mijn borst en likt aan mijn tepel, terwijl zijn duim nog steeds masserende klopjes geeft. Ik knijp in zijn rug van genot en dat is Edwins aanmoediging om steeds harder te duwen onder water. God, wat is dit geil.

“Ohhh!” roep ik met ingehouden stem en precies op dat moment duwt Edwin mijn bekken omhoog en schuift me zo over zijn paal. Hij is dus echt zo groot, want ik voel me overal aangeraakt. Door Edwin’s wilde bewegingen klotst het water over de badrand. Ik voel zoveel en het voelt zo goed, dat ik, bijna tegelijk met hem, nog een keer klaarkom.

“Godverdomme wat lekker”, buldert Edwin door de galmende badkamer.

“Zeg dat wel!” zucht ik. Maar dan kijk ik hem aan en duw me in een ruk van hem af.

“Had je eigenlijk wel een condoom om?”