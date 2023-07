Wraakvrouw - hoofdstuk 27: “Nu ga ik vooral genieten, die soa-test komt morgen wel”

Niet dus. Edwin doet er nonchalant over dat hij geen condoom droeg, maar ik voel me vies.

“Hij was anders hartstikke schoon door dat schuimbad”, zegt Edwin droogjes. “En zeg nou zelf: het was toch heerlijk om elkaar zo goed te voelen? Wat was jij nat zeg. Zó lekker.” Met een kus is voor hem de kous af, maar ik baal ervan.

“Nou, ik weet niet waar jij je stok allemaal insteekt”, bits ik, “en daarbij: je had dit gewoon even aan me moeten vragen.”

“Joh, het zit wel goed. Echt. Dat vind ik juist het voordeel van een rijpe vrouw als jij, het risico op een bonusbaby is geweken, dus we kunnen vrijuit vrijen. Het is zo sexy, Mirjam, hoe jij je helemaal kan geven. Ik heb heus wat vrouwen liefgehad in mijn leven, maar zo lekker als seks is met jou, is echt uitzonderlijk.”

Edwin’s vleierij verzacht me. Ik kan er nu toch niks meer aan doen. Morgen regel ik een soa-test, nu ga ik vooral genieten. Het is immers ook mijn vrijdag. Edwin lijkt hetzelfde te denken en vult onze glazen opnieuw.

“Heb ik je lekker laten komen?” glimlacht hij.

“Nogal”, antwoord ik eerlijk. “Jij weet wel precies wat je doet.”

“Dat zeker, maar het is vooral de magic tussen ons hoor, Mirjam. Hoe wij elkaar aanvoelen is echt heel bijzonder.”

Als ik niet oppas, ga ik hem nog geloven ook. Edwin pakt mijn hand en neemt me mee naar het bed.

“Ga maar liggen, op je buik”, zegt hij lief, “en geef je over aan mij. Kom maar.”

Ik laat mijn hoofd in het kussen zakken en doe precies wat hij zegt. De koele lakens omarmen mijn warme huid en mijn armen rusten losjes naast mijn lijf. Edwin gaat rechts van me zitten en legt zijn handen op mijn schouders.

“Goed zo”, zegt hij, wanneer hij mijn spieren tussen zijn vingers laat rollen. “Zo te voelen had je dit even nodig.”

“Hmmm.”

Edwins handen knijpen over mijn rug, mijn billen en mijn benen. Zalig. Ik word er helemaal rozig van. Als dit een opmaat was naar nog een rondje rampetampen, dan heeft hij pech, want ik ben inmiddels nergens meer toe in staat. Een kus op mijn schouder en een arm om mijn middel. Edwin komt naast me liggen en trekt de deken over ons heen. Zwijgend vallen we in slaap.

Althans ik, want als ik even later wakker word om te plassen, is Edwins kant van het bed leeg. Op zijn kussen ligt een briefje. Slaap lekker, mooie vrouw, ik moet helaas gaan. De plicht roept. Je was fantastisch. xx E.

Ha! Wat een armoe. Natuurlijk blijf ik hier slapen. En ik bestel nog een royaal ontbijt op bed ook. Met I see your true colors shinin’ through neurie ik mezelf weer in slaap.

Pannenkoeken, fruit met kwark, verse croissants, verse jus en scrambled eggs: ik kan het niet eens allemaal op, maar neem overal een hapje van. Ik treuzel heerlijk, want eindelijk heb ik echt eens de tijd aan mezelf. Ik stuur Edwin een selfie vanuit de lift, met drie kusjes. Hij heeft al gevraagd hoe ik heb geslapen en nogmaals met complimenten gestrooid over hoe fijn het was. Ik maak er meteen screenshots van. Bij het uitchecken vraag ik een uitdraai van de boeking. Edwin Rutgers heet hij voluit. Wat een bekende naam.

Driedubbele bewijslast heb ik nu, met zijn appjes, de factuur op zijn naam én het briefje met zijn handschrift. En dat is mooi want I need a win.

Heb jij weleens een soa-test gedaan? typ ik naar Chantal. Ze leest het, maar gaat meteen weer offline. Ze heeft het vast druk.

Eenmaal thuis tref ik een ravage aan. Alle plantenbakken en bloempotten liggen verspreid door de voortuin. De meeste zijn gebroken. Wat is dit? Is er ingebroken? Ik kijk naar de deur, maar die is nog heel en zit op slot. Ook daar hangen klonten modder en aarde aan. Geschrokken bel ik Ruud.

“De voortuin ligt helemaal overhoop!” zeg ik, wanneer hij na zes keer overgaan eindelijk opneemt.

“Ehh, ja, nou, rot voor je”, antwoordt hij gelaten.

Stom. Zonder erbij na te denken bel ik Ruud, misschien omdat het technisch gezien ook nog zijn huis is, misschien uit gewoonte, maar nu voelt het misplaatst. We zijn geen partners meer, dus dit is alleen nog mijn probleem.

“Vraag anders even of de buren iets gezien hebben”, tipt hij.

“Ja, goed idee. Dat ga ik doen. En nu ik je toch spreek: Rick vertikt het ineens om mee op vakantie te gaan. Hoe z-”

“Laat die jongen toch”, moppert Ruud. “Van mij mag hij thuis blijven, hoor. Althans, bij jou. Hier is nu niet handig.”

“Want?”

“Als jij met Roos weg bent, heeft hij het huis voor zichzelf. Dat zal zijn zelfstandigheid en humeur goed doen. Echt. Hier zit hij nog steeds met z’n vader op de lip, daar zit die jongen toch ook niet op te wachten, zeg.”

“Kun jij dan niet iets met hem gaan doen? Dat we het opsplitsen?” stel ik voor.

“Ik ben momenteel niet in die positie, Mirjam.”

“Wat is er dan?”

“O, ik moet ophangen nu. Mijn meeting begint.”

Verbouwereerd blijf ik achter. Ik leg mijn spullen binnen en kijk of alles nog in orde is. Gelukkig wel, ik zie niks geks. Toch maar even bij navragen bij Jacqueline en Raf hiernaast, of zij iets gemerkt hebben.

Jacqueline is een potige vrouw met een grote mond en een klein hartje. Altijd in het beige gekleed, altijd met een colbertje. De versie van vandaag heeft een klein rood streepje, een kleur die keurig terugkomt in haar schoenen.

“Hoi buuf!” lacht ze in de deuropening.

Ik wijs naar mijn voortuin. “Kijk nou wat een zooi!” zucht ik. “Heb jij toevallig iets gezien of gehoord vannacht? Ik was niet thuis.”

“Nu je het zegt: ja, ik hoorde gebonk en zag een motor wegscheuren vannacht, maar ik heb toen zo snel niet die ravage in je tuin gezien. Wie doet nou zoiets? Ben je iets kwijt?”

“Nee, volgens mij niet. Het is alleen stuk. Ik snap er niks van. Dank je, ik ga opruimen.”

“O trouwens”, vraagt Jacqueline, “ga je nog op vakantie? Wij gaan volgende week weer een maandje naar het Leukermeer in Limburg. Zou jij de plantjes willen doen?”

“Weet aan wie je het vraagt”, lach ik, wijzend naar mijn tuin. “Nee, prima natuurlijk.”

ZONDAG

Ik word wakker van een ping. Het is al bijna elf uur zie ik. De ping is een appje van Sabine: Kan ik je even bellen? Gaat over Ruud. xx